В Казахстане стартует прием заявлений на мартовское ЕНТ

В Казахстане 15 февраля начинается регистрация на мартовское Единое национальное тестирование (ЕНТ), которая продлится до 25 февраля. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Подать заявление можно онлайн через сайт app.testcenter.kz или мобильное приложение UTO. Само тестирование пройдет в период с 1 марта по 5 апреля.

Принять участие в мартовском ЕНТ могут:

выпускники 11 (12) классов организаций среднего образования;

студенты вузов, зачисленные на платное обучение условно;

выпускники прошлых лет и колледжей (на полный срок обучения);

лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана;

граждане РК, обучавшиеся за рубежом.

Стоимость тестирования составляет 5640 тенге.

При регистрации участники самостоятельно выбирают дату, время и пункт сдачи экзамена.

О том, сколько потратит Казахстан на образование в 2025 году, можно узнать здесь.

