Понятия "харассмент" и "сталкинг" могут появиться в законодательстве

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса заявил, что понятия "харассмент" и "сталкинг" в будущем, возможно, появятся в казахстанском законодательстве, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что есть все предпосылки для появления законодательного закрепления этих понятий. В том числе есть запрос общества.

"Только, единственное, это надо делать все спокойно, взвешенно и не торопясь, не просто копировать. Потому что депутаты правильно говорят: есть менталитет, есть какие-то вещи, которые у нас воспринимаются совсем не так, как где-то в других странах. По поводу буллинга тоже много было вопросов: надо, не надо. Но вот сейчас мы вводим, посмотрим, как эта норма будет работать. И, наверное, по вопросам харрасмента мы все равно придем к тому, что эта мера появится. Потому что, действительно, многие женщины жалуются на эти вещи, запрос есть, видимо, со временем все равно, наверное, мы к этому придем". Игорь Лепеха

Однако будет ли за это наказание уголовным или административным, по его мнению, говорить еще рано.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 30 ноября депутат Каракат Абден подняла проблему харассмента в обществе и рассказала, почему полиция не принимает подобные заявления.

