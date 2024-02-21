Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Понятия "харассмент" и "сталкинг" могут появиться в законодательстве

Понятия харассмент и сталкинг могут появиться в законодательстве Фото: pexels
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса заявил, что понятия "харассмент" и "сталкинг" в будущем, возможно, появятся в казахстанском законодательстве, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что есть все предпосылки для появления законодательного закрепления этих понятий. В том числе есть запрос общества.

"Только, единственное, это надо делать все спокойно, взвешенно и не торопясь, не просто копировать. Потому что депутаты правильно говорят: есть менталитет, есть какие-то вещи, которые у нас воспринимаются совсем не так, как где-то в других странах. По поводу буллинга тоже много было вопросов: надо, не надо. Но вот сейчас мы вводим, посмотрим, как эта норма будет работать. И, наверное, по вопросам харрасмента мы все равно придем к тому, что эта мера появится. Потому что, действительно, многие женщины жалуются на эти вещи, запрос есть, видимо, со временем все равно, наверное, мы к этому придем".Игорь Лепеха

Однако будет ли за это наказание уголовным или административным, по его мнению, говорить еще рано.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 30 ноября депутат Каракат Абден подняла проблему харассмента в обществе и рассказала, почему полиция не принимает подобные заявления.

Читайте также

Почему в Алматы решили отменить туристский взнос для иностранцев
Почему в Алматы решили отменить туристский взнос для иностранцев
Какой будет погода в Казахстане 22, 23 и 24 февраля
Какой будет погода в Казахстане 22, 23 и 24 февраля
новые управления появятся в акимате Алматы
Новое управление по сейсмической безопасности появится в акимате Алматы
Жадра Жулмухаметова
Мажилис Парламента РК МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
Мобильные денежные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки
Мобильные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: