Понятие "треш-стриминг" не будут вводить в законодательство Казахстана
Фото: magnific
Министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал возможность введения в законодательство Казахстана понятие "треш-стриминг", передает корреспондент Zakon.kz.
С таким предложением ранее выступили депутаты Курултая.
"Введение понятия "треш-стриминг" в законодательство Республики Казахстан полагаем нецелесообразным. Действующим законодательством, в частности, Законом РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", уже определено понятие "контент на онлайн-платформе", которое охватывает информацию в аудиовизуальной форме и устанавливает запрет на распространение противоправной публикации – пропаганда жестокости, насилия, порнографии", – говорится в ответе Ержана Саденова на депзапрос.
По мнению главы МВД, термин "треш-стриминг" носит оценочный характер и не имеет четкого юридического содержания, что может привести к неоднозначному правоприменению.
Ержан Саденов напомнил, что ответственность за конкретные противоправные действия уже предусмотрена законодательством.
В частности, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статьям "Разжигание социальной, национальной, этнической, расовой или религиозной розни", "Распространение заведомо ложной информации" и к административной ответственности – по статье "Размещение, распространение ложной информации, противоправного контента".
В соседней России закон о "треш-стриминге" подписали в 2024 году.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript