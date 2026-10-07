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Общество

Понятие "треш-стриминг" не будут вводить в законодательство Казахстана

Компьютер, знак, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 15:07 Фото: magnific
Министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал возможность введения в законодательство Казахстана понятие "треш-стриминг", передает корреспондент Zakon.kz.

С таким предложением ранее выступили депутаты Курултая.

"Введение понятия "треш-стриминг" в законодательство Республики Казахстан полагаем нецелесообразным. Действующим законодательством, в частности, Законом РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", уже определено понятие "контент на онлайн-платформе", которое охватывает информацию в аудиовизуальной форме и устанавливает запрет на распространение противоправной публикации – пропаганда жестокости, насилия, порнографии", – говорится в ответе Ержана Саденова на депзапрос.

По мнению главы МВД, термин "треш-стриминг" носит оценочный характер и не имеет четкого юридического содержания, что может привести к неоднозначному правоприменению.

Ержан Саденов напомнил, что ответственность за конкретные противоправные действия уже предусмотрена законодательством.

В частности, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статьям "Разжигание социальной, национальной, этнической, расовой или религиозной розни", "Распространение заведомо ложной информации" и к административной ответственности – по статье "Размещение, распространение ложной информации, противоправного контента".

В соседней России закон о "треш-стриминге" подписали в 2024 году.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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