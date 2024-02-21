Государственный алиментный фонд предложили создать в Казахстане

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании палаты 21 февраля 2024 года вновь предложил создать в Казахстане Государственный алиментный фонд, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Магеррам Магеррамов в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил, что к депутатам продолжают поступать многочисленные обращения от женщин, которые не могут взыскать алименты с отцов их общих детей.

"В 2022 году задолженность по алиментам составила 13,8 трлн тенге. В 2023 году задолженность по алиментам составила уже более 20,8 трлн тенге. По состоянию на 1 января 2024 года более 8 тыс. судебных решений по взысканию алиментов не исполняются вообще. Все усилия, предпринятые по решению этой острой социальной проблемы, не дали результатов. Программа "Тридцать шагов по уплате алиментов" неэффективна, меры, принятые Республиканской палатой судебных исполнителей, тщетны", – заявил он.

В этой связи он предложил создать Государственный алиментный фонд, который будет сформирован из внебюджетных поступлений. Основной его целью, по словам депутата, будет выплата алиментов детям, которые свыше трех месяцев их не получают. А возмещение государству производимых выплат будет осуществляться путем взыскания данных сумм с неплательщиков алиментов.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Турции о международных комбинированных перевозках грузов. Документ направлен на рассмотрение Сената.