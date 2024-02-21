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Полицейские впечатлили исполнением кюя на фоне алматинских гор

Полицейские впечатлили исполнением кюя на фоне алматинских гор Фото: пресс-служба ДП Алматы
Полицейские-курсанты Алматинской академии Министерства внутренних дел им. М.Есбулатова исполнили известные кюи на фоне живописных окрестностей Алматы, сообщает Zakon.kz.

Полковник Ержан Бимолданов уточнил, необычное выступление курсантов прошло на озере Кольсай и в Чарынском каньоне.

Полицейские впечатлили исполнением кюя на фоне алматинских гор

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Он добавил, что исполняя кюи, курсанты создали неповторимую атмосферу.

"Главная цель их музыкального выступления – повысить имидж страны и казахстанской полиции, показать казахскую культуру зарубежным гостям, а также привлечь молодежь на службу в полицию". Ержан Бимолданов

Полицейские впечатлили исполнением кюя на фоне алматинских гор

Фото: пресс-служба ДП Алматы

В заключении он добавил, что концерт продемонстрировал единство и сотрудничество.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал о дуэте "May", который быстро завоевал любовь казахстанцев. Всего за год пребывания в Казахстане россияне заговорили на государственном языке, научились играть на домбре и не скрывают восхищения от окружающей красоты. 

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