Алматинскую дорогу на фоне гор сравнили с видами Швейцарии

Снимки он опубликовал в Instagram.

Сочные цвета полей, горы и ровная дорога впечатлили казахстанцев:

– Смотришь, прям Швейцария, с ее зелеными лужайками!

– Мы по БАКАД часто ездим к дочери. Дорога действительно прекрасна. Все ровно, чисто, красиво.

– Мой любимый и родной Талгар.

– Оператор специально очень высоко прыгнул в воздух, чтобы сделать для нас такие красивые фотографии, спасибо вам.