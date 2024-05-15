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Алматинскую дорогу на фоне гор сравнили с видами Швейцарии

БАКАД весной на фоне гор запечатлел фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 23:04 Фото: Instagram/dots_foto
15 мая известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко сфотографировал Большую алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД) на фоне пика Талгар. Весенние кадры уже оценили пользователи Казнета, сообщает Zakon.kz.

Снимки он опубликовал в Instagram.

"Красивая дорога БАКАД на фоне пика Талгар – самой высокой вершины Заилийского Алатау. Пока горы были чистые, успел сделать эти снимки. Со свежей майской зеленью мне нравятся эти пейзажи", – подписал пост фотограф.

Сочные цвета полей, горы и ровная дорога впечатлили казахстанцев:

– Смотришь, прям Швейцария, с ее зелеными лужайками!

– Мы по БАКАД часто ездим к дочери. Дорога действительно прекрасна. Все ровно, чисто, красиво.

– Мой любимый и родной Талгар.

– Оператор специально очень высоко прыгнул в воздух, чтобы сделать для нас такие красивые фотографии, спасибо вам.

Ранее Доценко опубликовал серию фотографий маковых полей и колоритного чабана, образ которого покорил пользователей Сети.

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