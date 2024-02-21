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Как казахстанцев будут стимулировать носить национальную одежду в обычные дни

Как казахстанцев будут стимулировать носить национальную одежду в обычные дни Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Даулет Мукаев на пленарном заседании палаты 21 февраля 2024 года придумал, как стимулировать казахстанцев носить национальную одежду в обычные дни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что казахская национальная одежда – это яркий показатель, прославляющий величие нации и выражающий национальный код.

"Мы – страна, которая может гордиться богатым наследием нашей национальной одежды. Не говоря уже о другой одежде, у казахов существует только более 20 видов головных уборов. Сегодня нашу национальную одежду широко отмечают не только в Казахстане, но и в других странах. Видео казаха, идущего по улице в национальной одежде в Китае, привлекло внимание многих в социальных сетях: это видео набрало почти 5 млн просмотров и до сих пользуется популярностью", – пояснил Даулет Мукаев.

Он отметил, что в Казахстане действует общенациональная кампания "Ұлттық сезім" – в ее рамках представители интеллигенции, журналисты и блогеры, учебные заведения каждую пятницу носят национальную одежду.

"Учитывая, что национальная одежда является главным оружием культурного фронта, силой, влияющей на общественное сознание, к этому вопросу не следует относиться поверхностно. "Мы должны часто носить национальную одежду не только в марте, но и в обычные дни", – сказал наш президент. В будущем необходимо превратить традицию ношения национальной одежды в тренд, не ограничиваясь только Наурызом и разовыми акциями", – заявил Даулет Мукаев.

В пример он привел соседний Кыргызстан, где повсеместно носят национальный головной убор – айыр қалпақ.

"Просто взглянув на него, вы поймете, что он кыргыз. Даже депутаты носят такие шапки. Соседние узбеки также каждый день носят свою национальную одежду. Если мы не введем моду в нашей национальной одежде, ее постепенно перехватят другие. Как бы не случилось так, что мы лишимся чапана, и в руках у нас останется только кнут", – призвал Даулет Мукаев.

В этой связи он предложил утвердить День национальной одежды на республиканском уровне, чтобы прославить нашу национальную одежду. А также добавить элементы казахской идентичности в униформу бюджетников и сотрудников ЦОНов.

Предлагается также разработать и внедрить стандарт национальной одежды школьников, отобразить национальный узор на форменной одежде граждан, выезжающих на различные международные соревнования.

Он также призвал оказать государственную поддержку отечественным предпринимателям, производящим национальную одежду, и отдать приоритет национальному швейному бизнесу в грантах, направленных на поддержку бизнеса.

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