Депутат маслихата Алматы нецензурно выразился во время выступления, но позже извинился в соцсетях

Депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов нецензурно выразился во время выступления на внеочередной XIV сессии 21 февраля 2024 года. Однако после народный избранник извинился, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Свой вопрос депутат зачитывал с листочка, но в один момент не смог выговорить слово "противоэпизоотический", вследствие чего использовал нецензурное выражение.

"Алматы, в целом, является органичной территориальной зоной, характеризующей эпидемиологическую ситуацию по заразным болезням животных, на которых проводят противо…эпиз, *****, слово такое", – сказал Тимур Елеусизов.

К слову, в своем выступлении депутат предложил маслихату передать городскую ветеринарную службу в Управление экологии и окружающей среды Алматы.

После курьезного момента Тимур Елеусизов все же извинился на своей странице в Instagram.

"На заседании произошел, как многие оценили, инцидент, когда мной было произнесено нецензурное слово. Да, это действительно имело место быть. Если мое неосознанно вырвавшееся слово нанесло кому-то моральную травму, обиду – я приношу свои искренние извинения! И, конечно, я отвечу за нарушение общественного порядка, как установлено законом. Но в стране есть более важные темы, которые требуют решения", – написал депутат маслихата.

Ранее на внеочередной XIV сессии маслихата Алматы стало известно, почему в Алматы решили отменить туристский взнос для иностранцев.