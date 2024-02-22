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Законодательство РК

Как наказали депутата Тимура Елеусизова за нецензурное высказывание во время выступления

Как наказали депутата Тимура Елеусизова за нецензурное высказывание во время выступления Фото: Instagram/timur_yeleussizov
Депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов сегодня, 22 февраля 2024 года, опубликовал видеообращение в Instagram. В нем он рассказал, какое наказание понес за нецензурное высказывание во время выступления на сессии алматинского маслихата, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к своим подписчикам, депутат отметил, что сегодня – отличный день, и что у него отличное настроение.

"Я сегодня с утра встретился со своими друзьями, приехал в РОВД, написал объяснительную. Привлекли к ответственности по 434-ой статье КоАП РК – "Мелкое хулиганство". Как говорится, за допущенные ошибки нужно нести полную персональную ответственность".Тимур Елеусизов

Это, как считает народный избранник, "хороший пример того, что перед законом все равны".

Как наказали депутата Тимура Елеусизова за нецензурное высказывание во время выступления

Фото: Instagram/timur_yeleussizov

"И я надеюсь, что мы вместе продолжим с моими друзьями реализовывать крутые проекты, делать наш мир зеленым. Самое главное – мы должны каждый задуматься о том, какие проблемы нас окружают, и то, что их нужно решать. Поэтому всем – добра. Не надо печалиться, ситуация такая есть, каждый сделал свой вывод, (вынес. – Прим. ред.) свой урок. Поэтому все будет только лучше", – заключил Тимур Елеусизов.

Обновлено в 14:44

"По факту мата в общественном месте в отношении гражданина Елеусизова Т.М. материал направлен в специализированный межрайонный административный суд Алматы".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

21 февраля 2024 года депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов нецензурно выразился во время выступления на внеочередной XIV сессии, однако после народный избранник извинился.

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