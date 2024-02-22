Как наказали депутата Тимура Елеусизова за нецензурное высказывание во время выступления

Депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов сегодня, 22 февраля 2024 года, опубликовал видеообращение в Instagram. В нем он рассказал, какое наказание понес за нецензурное высказывание во время выступления на сессии алматинского маслихата, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к своим подписчикам, депутат отметил, что сегодня – отличный день, и что у него отличное настроение.

"Я сегодня с утра встретился со своими друзьями, приехал в РОВД, написал объяснительную. Привлекли к ответственности по 434-ой статье КоАП РК – "Мелкое хулиганство". Как говорится, за допущенные ошибки нужно нести полную персональную ответственность". Тимур Елеусизов

Это, как считает народный избранник, "хороший пример того, что перед законом все равны".

Фото: Instagram/timur_yeleussizov

"И я надеюсь, что мы вместе продолжим с моими друзьями реализовывать крутые проекты, делать наш мир зеленым. Самое главное – мы должны каждый задуматься о том, какие проблемы нас окружают, и то, что их нужно решать. Поэтому всем – добра. Не надо печалиться, ситуация такая есть, каждый сделал свой вывод, (вынес. – Прим. ред.) свой урок. Поэтому все будет только лучше", – заключил Тимур Елеусизов.

Обновлено в 14:44

"По факту мата в общественном месте в отношении гражданина Елеусизова Т.М. материал направлен в специализированный межрайонный административный суд Алматы". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

21 февраля 2024 года депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов нецензурно выразился во время выступления на внеочередной XIV сессии, однако после народный избранник извинился.