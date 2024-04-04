ЕНПФ вновь выступил с заявлением после "утечки" данных казахстанцев из фонда

АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) сегодня, 4 апреля 2024 года, выступило с заявлением после якобы утечки персональных данных казахстанцев из фонда, сообщает Zakon.kz.

Информационное сообщение опубликовали на сайте ЕНПФ.

"Внеплановая проверка фонда на соответствие требованиям информационной безопасности, проведенная Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Комитетом национальной безопасности РК и АО "Государственная техническая служба" в связи с появившейся информацией о якобы утечке данных из ЕНПФ, никаких нарушений не выявила", – говорится в сообщении.

Как напомнили в ЕНПФ, ранее фонд в связи с распространением в сети информации об утечке персональных данных казахстанцев из базы ЕНПФ, которые якобы размещены неизвестными лицами в документах на сайте GitHub, делал официальное заявление, что это не соответствует действительности.

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О внеплановых проверках ЕНПФ, Air Astana и АО "Казахтелеком" Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК заявляло еще 15 марта 2024 года.

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Затем, 1 апреля, в МЦРИАП рассказали подробности о результатах проверки по февральской утечке персональных данных. В релизе говорилось, что по итогам внеплановых проверок "Казахтелеком" и Air Astana были привлечены к ответственности за утечку данных.