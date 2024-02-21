В роддоме Семея ответили на жалобу о холоде и отсутствии кислорода в палатах

В социальных сетях распространилось видео, на котором роженицы жалуются на невыносимый холод и отсутствие кислорода в перинатальном центре Управления здравоохранения Абайской области, сообщает Zakon.kz.

В роддоме Семея отреагировали на жалобу.

"По данному инциденту в КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" УЗ области Абай Службой поддержки пациента с сегодняшнего утра проведены проверочные мероприятия. На данный момент функционирует корпус №2, так как корпус №1 закрыт на капитальный ремонт. Причиной перевода женщины в другую палату явилось то, что выписка ее была запланирована на 20 февраля 14:00 и не состоялась по семейным обстоятельствам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что палата, где находились послеродовые женщины, в том числе и пожаловавшаяся на холод женщина, готовилась к обработке для приема следующих пациентов, а ее перевели в другую палату. Как уточняется, палаты послеродового отделения заполняются циклично, но не более трех календарных дней пребывания.

"В связи с погодными условиями и резким понижением температуры воздуха до -40℃ по Абайской области, которое сохраняется в течении всей недели, температурный режим в палатах послеродового отделения снизился до +23 ℃, ( норма +25℃). На утро 21 февраля в палатах регистрируется температура +24℃. С женщинами в отделении проведена беседа, по необходимости предоставляются дополнительные теплые одеяла", – заявили в перинатальном центре.

Также сообщается, что в палатах для снижения теплопотерь проводится дополнительная регулировка пластиковых окон.

Ранее сообщалось, что 22 февраля в ряде областей Казахстана ожидаются мороз до -40, гололед и туман.