Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полиция провела проверку в детском биологическом центре Семея

полиция проверила детский центр в Семее на жестокое обращение с животными, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 18:47 Фото: скриншот
В социальных сетях распространилась информация о том, что в Областном детском биологическом центре города Семея жестоко обращаются с животными, сообщает Zakon.kz.

На публикацию отреагировали в Департаменте полиции Абайской области и провели проверку.

"Под жестоким обращением с животными следует понимать избиение животных, мучительные способы умерщвления, использование для опытов (за исключением научных), использование животных для соревнований, в ходе которых они гибнут или причиняют друг другу увечья", – разъяснил начальник следственного Управления ДП области Абай полковник полиции Сунгат Адильбеков.

Отмечается, что факта жестокого обращения в центре не установили, однако с администрацией биологического центра провели разъяснительную беседу.

Ранее сообщалось, что жителя Актау наказали за отстрел кошек из ружья.

Читайте также

Аким выиграл суд против активиста в Атырауской области
Аким выиграл суд против активиста в Атырауской области
нападение
Ранее судимый мужчина ранил ножом подростка в Астане
Более 7000 нарушений выявлено в Акмолинской области в рамках акции &quot;Таза Қазақстан&quot;
Более семи тысяч экологических нарушений выявили в Акмолинской области
Елена Беляева
Абайская область Семей 2024 год Жестокое обращение с животными
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: