Полиция провела проверку в детском биологическом центре Семея
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В социальных сетях распространилась информация о том, что в Областном детском биологическом центре города Семея жестоко обращаются с животными, сообщает Zakon.kz.
На публикацию отреагировали в Департаменте полиции Абайской области и провели проверку.
"Под жестоким обращением с животными следует понимать избиение животных, мучительные способы умерщвления, использование для опытов (за исключением научных), использование животных для соревнований, в ходе которых они гибнут или причиняют друг другу увечья", – разъяснил начальник следственного Управления ДП области Абай полковник полиции Сунгат Адильбеков.
Отмечается, что факта жестокого обращения в центре не установили, однако с администрацией биологического центра провели разъяснительную беседу.
Ранее сообщалось, что жителя Актау наказали за отстрел кошек из ружья.
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