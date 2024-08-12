Полиция провела проверку в детском биологическом центре Семея

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В социальных сетях распространилась информация о том, что в Областном детском биологическом центре города Семея жестоко обращаются с животными, сообщает Zakon.kz.

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