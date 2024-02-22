В семи областях Казахстана ввели ограничение движения автотранспорта

В "КазАвтоЖоле" сообщили, что на 06:00 22 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 28 автодорогах республиканского значения в семи областях, передает Zakon.kz.

Абайская область – шесть автодорог общей протяженностью 1841км. (понижение температуры -30).

1. "Омск-Майкапчагай" уч. гр. Павлодарской обл.-с. Богаз

2. "Караганда-Аягуз-Богаз" уч. гр. Карагандинской обл.-с. Богаз

3. "Алматы-Усть-Каменогорск" уч. г. Аягуз-гр. ВКО.

4. "Усть-Каменогорск-Семей" уч. гр. ВКО - г. Семей.

5. "Семей-Кайнар" уч.г. Семей - с. Кайнар

6. "Семей-гр.РФ" уч. г.Семей-гр.РФ

(для дизельных и общественных видов автотранспорта).

Акмолинская область – 1 автодорога общей протяженностью 41 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области).

"Астана-Ерейментау-Шидерты" - г.Ерейментау-гр.Павлодарской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1238 км. (понижение температуры воздуха до - 45°С, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин).

1. По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

2."Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - с.Берель-санаторий Рахмановские ключи (для всех видов автотранспорта).

Карагандинская область – 3 автодороги общей протяженностью 265 км. (понижение температуры воздуха в Абайской, Павлодарской области).

1. "Караганда-Аягоз-Бугаз" - г.Каркаралинск-гр.Абайской обл.

2. "Кызылорда-Павлодар" - п.Молодежный-гр.Павлодарской обл.

3. "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара" - гр.Павлодарской обл.- п.Ботакара (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области).

"Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская обл.- г. Аркалык (для всех видов)

Павлодарская область – 9 автодорог общей протяженностью 1624 км. (понижение температуры воздуха)

По области по всем направлениям.

Улытауская область –1 ав тодорога общей протяженностью 115 км. (сильный ветер, понижение температуры воздуха).

"Жезказган-Петропавловск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл. (для всех видов).

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 5207 км. или 20,83 % от всей сети. На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 223 ед. техники и 233 человек.