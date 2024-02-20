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Законодательство РК

В девяти областях Казахстана ввели ограничение движения автотранспорта

В девяти областях Казахстана ввели ограничение движения автотранспорта Фото: КазАвтоЖол
В "КазАвтоЖоле" сообщили, что на 06.00 20 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 30 автодорогах республиканского значения в 9 областях, передает Zakon.kz.

Абайская область – 7 автодорог общей протяженностью 2174 км (понижение температуры, сильный мороз - 40°С).  По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями) (метель, ветер, ограничение видимости) "Омск-Майкапчагай" км. 915-1002, уч. с.Калбатау-с.Кокпекты. (для всех видов);

 Акмолинская область – 1 автодорога общей протяженностью 41 км (в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области)

  •  1. "Астана-Ерейментау-Шидерты»" км. 159-200, г.Ерейментау гр.Павлодарской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1268 км. (понижение температуры, сильный мороз - 45°С).  По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км. (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

  •  1. "Алматы- Ташкент-Термез" с.Кенен-с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов);

 Область Жетысу – 1 автодорога общей протяженностью 58 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области)

  • 1 "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 557-615, уч. г.Ушарал-гр.Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

 Карагандинская область – 4 автодороги общей протяженностью 732 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)

  • 1. "Караганда-Аягоз-Бугаз" 217-320, уч. г. Каркаралинск-гр. Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
  • 2 "Кызылорда-Павлодар" км. 788-906, уч. гр.Улытауской обл.- п.Топар. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
  • 3. "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара" км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.-п.Ботакара. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями). (понижение температуры воздуха)
  • 4. "Екатеринбург-Алматы" км. 1505-1854, уч. с.Новостройка-г.Балхаш. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)

  •  1. "Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская обл.- г.Аркалык (для всех видов)

Павлодарская область – 8 автодорог общей протяженностью 1624 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области). По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Область Улытау – 2 автодорога общей протяженностью 543 км. (сильный ветер, понижение температуры, сильный мороз)

  • 1. "Жезказган-Петропавловск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл. (для всех видов)
  • 2. "Кызылорда-Павлодар" - г.Жезказган-гр.Карагандинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями

 На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 211 единиц техники и 318 человек.

Ранее сообщалось, что в семи областях Казахстана из-за морозов на 20 февраля объявлено штормовое предупреждение.

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