В 10 областях Казахстана ввели ограничение движения автотранспорта

Фото: Казавтожол

В "КазАвтоЖоле" сообщили, что на 06.00 ч. 18 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 31 автодорогах республиканского значения в 10 областях, передает Zakon.kz

Абайская область – 5 автодорог общей протяженностью 1142 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости

1."Омск-Майкапшагай" - г.Семей-с.Калбатау(для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями) с.Калбатау-с.Бугаз (для всех видов), с.Бугаз-гр.Восточно-Казахстанской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями); Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:

2. "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" -г.Аягоз–с.Бугаз;

3. "Алматы-Усть-Каменогорск"- гр.Жетысуской обл.-гр.Восточно- Казахстанской обл.;

4. "Таскескен-Бахты" - с.Таскескен - с.Урджар;

5."Усть-Каменогорск-Семей" - Семей-гр. Восточно-Казахстанской обл Акмолинская область – 2 автодороги общей протяженностью 77 км (понижение температуры воздуха)Для дизельного вида автотранспорта 1. "Екатеринбург–Алматы" - ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл.;

2."Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау"- с.Кабанбай батыра гр.Карагандинской обл. Алматинская область – 4автодороги общей протяженностью 419 км (снег, понижение температуры воздуха) 1. "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);

2."Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл. (для всех видов);

3. "Алматы-Шелек-Хоргос" - ПВП-мост Шонжы (для всех видов);

4."Алматы-Усть-Каменогорск" - ПВП-гр.Жетысуской обл. Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью1238 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин, понижение температуры воздуха до -40 С°) 1. "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын- Катон-Карагай Рахмановские ключи"- с.Ушановское- Алтай (для всех видов);

2. "Омск-Майкапчагай" - гр.Абайской обл.-г.Зайсан, с.Улкен Караталгр.КНР (для всех видов);

3. По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями) Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 150 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости) 1. "Алматы- Ташкент-Термез"- гр.Алматинской обл.-с.Кордай (для всехвидов), с.Кенен-с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов). Область Жетысу – 2 автодороги общей протяженностью 288 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области) 1. "Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык(для всех видов);

2. "Алматы-Усть-Каменогорск"- поворот на Ушарал-гр.Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями), гр.Алматинской обл.-г.Талдыкорган (для всех видов). Карагандинская область – 5 автодорог общей протяженностью 1251 км (понижение температуры воздуха) Для дизельного вида автотранспорта 1. "Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау"- гр.Акмолинской обл.- г.Темиртау;

2. "Кызылорда-Павлодар" - г.Караганда-гр.Павлодарскойобл., гр.Улытауской обл.-п.Топар;

3."Екатеринбург–Алматы" - гр.Акмолинской обл.-г.Караганда, Северо Восточный обход, п.Новостройка-г. Балхаш;

4."Караганда-Аягоз-Бугаз" - п.Ботакара-г.Каркаралы;

5."Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" - гр.Павлодарской обл.- п.Ботакара Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области) 1. "Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытаускаяобл.-г.Аркалык (для всех видов Павлодарская область – 2 автодороги общей протяженностью165 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области) 1."Кызылорда-Павлодар" - гр.Карагандинскойобл.-п.Шидерты (для дизельного вида автотранспорта)

2. "Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара"- п.Баянаул гр.Карагандинской обл. Шидерты (для дизельного вида) Область Улытау – 2 автодороги общей протяженностью 543 км (метель ветер, ограничение видимости) 1."Жезказган-Петропавлоск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл (для всех видов), с.Жезды-п.Улытау (для дизельных и общественных видов автотранспорта);

2. "Кызылорда-Павлодар" - г.Жезказган-гр.Карагандинской обл. (для дизельных и общественных видов автотранспорта). На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 176 единиц техники и 269 человек. Ранее сообщалось, что в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение. Читайте также В каких городах РК 18 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия "Давайте не будем испытывать судьбу": аким Караганды обратился к жителям Пастух три дня блуждал в буран и мороз в степи Карагандинской области

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