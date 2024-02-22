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Законодательство РК

Ограничение движения автотранспорта ввели уже в четырех областях Казахстана

Ограничение движения автотранспорта ввели уже в четырех областях Казахстана Фото: МЧС РК
По состоянию на 21:00 22 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 12 автодорогах республиканского значения в четырех областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область  – три автодороги, общей протяженностью 153 км, для дизельных и общественных видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской области):

  • Алматы – Усть-Каменогорск – с. Калбатау – гр. Восточно-Казахстанской обл.;
  • Усть-Каменогорск – Семей – гр. Восточно-Казахстанской обл. – г. Семей;
  •  Омск – Майкапчагай – с. Бугаз – гр. Восточно-Казахстанской обл.

Восточно-Казахстанская область – семь автодорог общей протяженностью 1238 км (понижение температуры воздуха до -45°С, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин).

  • По области по всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями;
  • Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с. Берель – санаторий Рахмановские ключи (для всех видов автотранспорта).

Костанайская область – одна автодорога  общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

  • Жезказган – Петропавловск – гр. Улытауской обл. – г. Аркалык (для всех видов). Скопление транспорта на участке отсутствует.

Улытауская область – одна автодорога общей протяженностью 115 км (сильный ветер, понижение температуры воздуха):

  • Жезказган – Петропавловск – п. Улытау – гр. Костанайской обл. (для всех видов).

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействованы 401 единица техники и 727 человек.

До этого сообщалось о закрытии автодорог в двух областях Казахстана. 

Ранее стало известно, когда в Казахстане отступят лютые холода. Согласно прогнозу, начнет постепенно теплеть с 23-24 февраля 2024 года. Позже всех это ощутят восточные районы, куда смещается арктический антициклон.

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Диана Абдуллаева
Казавтожол Казахстан
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