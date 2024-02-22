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Сколько в Казахстане людей, за которых ОСМС будут платить акиматы

Сколько в Казахстане людей, за которых ОСМС будут платить акиматы Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге 22 февраля 2024 года прокомментировала вопрос медицинского страхования для казахстанцев с критически низким доходом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила глава Минздрава, медстрахование для казахстанцев с низкими доходами – вопрос "очень чувствительный".

"Население с критически низким уровнем дохода мы не должны оставить без медицинской помощи. И сейчас мы этим вопросом очень сильно озадачены. В прошлом году, вы знаете, был принят социальный кодекс и внедрена цифровая карта семьи. Сегодня через министерство труда и социальной защиты населения мы видим, что, в целом, все население разделено на пять категорий, и мы говорим о категории Е. Сегодня в ней, по официальным данным, 192 тыс. человек. Для этой категории мы планируем установить ставки страховых взносов, которые должны оплачивать местные исполнительные органы".Акмарал Альназарова

Министр также отметила, что есть категория С и D, у которых доходы также низкие и есть риски неуплаты страховых взносов. Но, по мнению Альназаровой, с учетом достаточно высокого удельного веса теневой экономики, этот вопрос может быть решен при введении всеобщего декларирования.

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Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на коллегии Минздрава с сожалением признал, что в глазах многих казахстанцев обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) практически дискредитировано. Он заявил, что ОСМС необходимо реанимировать и возвращать доверие.

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