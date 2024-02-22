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Законодательство РК

Минздрав озвучил рекомендации для казахстанцев на весну

Минздрав озвучил рекомендации для казахстанцев на весну Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената 22 февраля 2024 года рассказала, как казахстанцам защититься от сезонных заболеваний весной и летом, сообщает Zakon.kz.

Айжан Есмагамбетова отметила, что весной, как правило, наступает эпидсезон особо опасных инфекций.

"Если помните, начинается в южных регионах два раза в год, как правило, в природных очагах заболеваемость конго-крымской лихорадкой. Весенне-летний сезон характерен для сибирской язвы и чумы. Поэтому в природных очагах весной начинаются противоэпидемические мероприятия", – добавила она.

Напомнила вице-министр здравоохранения и о рисках заболевания энтеровирусными инфекциями.

"Эти инфекции связаны с водой, то есть, когда люди начинают купаться в водоемах и фонтанах, и так далее, возможен рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Но и, наверное, также нужно помнить о профилактике пищевых отравлений. Потому что, как правило, в летнее время оно характеризуется ростом заболеваемости, так скажем, регистрация групповых случаев пищевых отравлений", – резюмировала Айжан Есмагамбетова.

Ранее она рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать второй волны коронавируса в Казахстане.

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