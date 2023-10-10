Загадочная смерть студента из Щучинска: дополнительно возбудили два уголовных дела

По поручению президента о проведении тщательного расследования обстоятельств смерти 19-летнего студента из Щучинска создали специальную следственно-оперативную группу из числа сотрудников центрального аппарата МВД и областного департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

Она выехала на место происшествия.

По информации пресс-службы ДП Акмолинской области, также дополнительно возбудили уголовные дела по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), а также по заявлению родственников погибшего по статье 194 части 2 УК РК о вымогательстве у него денежных средств.



"Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам предварительного следствия будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на особом контроле Министерства внутренних дел", – говорится в сообщении.

7 октября 2023 года стало известно, что на железнодорожном перегоне Боровое – Джамантуз в Акмолинской области обнаружили тело. В полиции тогда заявили, что начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Позднее в Сети появилось видеообращение матери погибшего студента к президенту и главе МВД. Женщина заявила, что ее сын подвергался неоднократному вымогательству. Также по ее мнению, в городе орудует ОПГ.

Глава государства отреагировал на обращение матери погибшего студента в Щучинске и поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели молодого человека.