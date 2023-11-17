В Акмолинской области реализовано 15 проектов по развитию инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны

Из них 8 выполнено силами местных исполнительных органов области, остальные 7 – Управлением по делам президента. Акмолинская область является драйвером развития туризма страны.

Туристический потенциал региона растет с каждым годом, презентуются новые объекты отдыха, расширяются границы для отдыхающих.

В связи с этим строятся новые дороги, ремонтируются старые и модернизируется система инфраструктуры.

Отметим, что глава государства в ходе рабочего визита в Акмолинскую область особое внимание обратил на развитие туризма, поручил обеспечить финансирование из республиканского бюджета на мероприятия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, предусмотренные в плане развития Щучинско-Боровской курортной зоны. В целях выполнения поручения, касающегося плана развития зоны, в области предусмотрена реализация в общей сложности 34 мероприятий. Подробнее об этом рассказали в Управлении туризма.

"По развитию транспортно-логистической инфраструктуры в плане предусмотрена реализация 5 проектов, одним из которых является средний ремонт автодороги районного значения Зеленый Бор – Мадениет, который успешно завершился. В текущем году продолжается реализация 4 проектов транспортной инфраструктуры, поддержано финансирование в сумме 5,4 млрд. тенге, из них из республиканского бюджета выделено 0,9 млрд. тенге, из областного 4,5 млрд. тенге. Если говорить о них подробно, то это реконструкция и строительство дорожной сети поселка Бурабай, а точнее улицы Джамбула, Казахстанская и Интернациональная. Также капитальный ремонт автомобильной дороги "Бурабай-Катарколь", строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги "Северный объезд озера Чебачье и капитальный ремонт автодороги "Щучинск-Николаевка". Руководитель Управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский

Сообщается, что построено более 1 км дорожной сети в рамках реконструкции и строительства дорожной сети поселка Бурабай. В результате реализации данных проектов построено и отремонтировано 95,2 км дорожного полотна Щучинско-Боровской курортной зоны.

На сегодняшний день силами местных исполнительных органов планируется реализовать 6 инфраструктурных проектов, направленных на улучшение сетей водоснабжения. К тому же выполняется четыре проекта по ремонту дорог в регионе.

Отметим, что поручения главы государства на особом контроле, проводится комплексная работа, направленная на их реализацию.