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Аймагамбетов об ОСМС: Необходимо реанимировать

Аймагамбетов об ОСМС: Необходимо реанимировать Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на коллегии Минздрава 22 февраля 2024 года с сожалением признал, что в глазах многих казахстанцев обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) практически дискредитировано, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сейчас необходимо реанимировать и возвращать доверие.

"Сегодня мы увидели конкретные меры в этом направлении. Здесь мы ставим вопрос, что онкология и онкогематология полностью должны находиться в Гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)".Асхат Аймагамбетов

В продолжении уточнил:

"То, что сейчас это частично находится в пакете ГОБМП, частично в ОСМС, это только усугубляет ситуацию, мы это видим и по статистике".

В заключении он добавил, что все социальные заболевания должны быть в пакете, который гарантируется каждому гражданину.

7 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства жестко высказался об ОСМС. Он заявил, что за пять лет работы ОСМС нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане.

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