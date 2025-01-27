#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
517.84
543.11
5.28
Общество

Аймагамбетов на предложение отменить ОСМС: Это был бы популизм

ОСМС, Мажилис, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 12:55 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Депутат Асхат Аймагамбетов 27 января 2025 года в кулуарах Мажилиса озвучил, что казахстанцы разочарованы системой Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аймагамбетов отметил, что мог бы предложить остановить всю систему ОСМС, но это было бы безответственным заявлением с его стороны.

"Это был бы популизм, а я им не занимаюсь. Мы, как ответственные граждане, понимаем, что во всем мире в целом существует система медицинского страхования. Другое дело – какая модель реализована и насколько она эффективна. К сожалению, у нас она неэффективна. Как ее реформировать, мы свои идеи подсказали. Я не хочу этого говорить (об остановке ОСМС – Прим. ред.), хотя, конечно, соберу миллион лайков, потому что наши граждане действительно разочарованы системой, но было бы безответственно и неправильно заниматься популизмом и заявлять: "А давайте все порушим, давайте все закроем". Давайте будем подходить к этому вопросу более ответственно", – озвучил депутат.

В связи с этим журналисты уточнили, влияет ли на что-либо смена министров, ведь ОСМС было введено давно.

"В целом, конечно, смена министров и роль министра в определении политики очень значительны. Мы сейчас предлагаем определенное видение и надеемся, что министр прислушается. Расчеты есть, и он начнет их реализовывать, чтобы стимулировать людей. Чтобы у них, наконец, появилось понимание, что эта система для них и как-то помогает. К примеру, убрать эту линейную шкалу квотирования. Для того, чтобы решить проблемы, необходимо принимать, возможно, трудные, но конкретные и важные решения", – сказал Аймагамбетов.

Ранее стало известно, какие нарушения нашли аудиторы в Фонде социального медицинского страхования.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Как ВКО справляется с экологическими вызовами: шаги к чистоте и устойчивому развитию
Общество
12:45, Сегодня
Как ВКО справляется с экологическими вызовами: шаги к чистоте и устойчивому развитию
Циклон принесет неустойчивую погоду в Казахстан: прогноз на 28-30 января
Общество
12:34, Сегодня
Циклон принесет неустойчивую погоду в Казахстан: прогноз на 28-30 января
Рак шейки матки: сколько девочек привили в Казахстане против вируса папилломы человека
Общество
12:04, Сегодня
Рак шейки матки: сколько девочек привили в Казахстане против вируса папилломы человека
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: