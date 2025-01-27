Аймагамбетов на предложение отменить ОСМС: Это был бы популизм

Депутат Асхат Аймагамбетов 27 января 2025 года в кулуарах Мажилиса озвучил, что казахстанцы разочарованы системой Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аймагамбетов отметил, что мог бы предложить остановить всю систему ОСМС, но это было бы безответственным заявлением с его стороны.

"Это был бы популизм, а я им не занимаюсь. Мы, как ответственные граждане, понимаем, что во всем мире в целом существует система медицинского страхования. Другое дело – какая модель реализована и насколько она эффективна. К сожалению, у нас она неэффективна. Как ее реформировать, мы свои идеи подсказали. Я не хочу этого говорить (об остановке ОСМС – Прим. ред.), хотя, конечно, соберу миллион лайков, потому что наши граждане действительно разочарованы системой, но было бы безответственно и неправильно заниматься популизмом и заявлять: "А давайте все порушим, давайте все закроем". Давайте будем подходить к этому вопросу более ответственно", – озвучил депутат.

В связи с этим журналисты уточнили, влияет ли на что-либо смена министров, ведь ОСМС было введено давно.

"В целом, конечно, смена министров и роль министра в определении политики очень значительны. Мы сейчас предлагаем определенное видение и надеемся, что министр прислушается. Расчеты есть, и он начнет их реализовывать, чтобы стимулировать людей. Чтобы у них, наконец, появилось понимание, что эта система для них и как-то помогает. К примеру, убрать эту линейную шкалу квотирования. Для того, чтобы решить проблемы, необходимо принимать, возможно, трудные, но конкретные и важные решения", – сказал Аймагамбетов.

Ранее стало известно, какие нарушения нашли аудиторы в Фонде социального медицинского страхования.