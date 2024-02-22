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Масштабная сейсмотренировка пройдет в Казахстане

Масштабная сейсмотренировка пройдет в Казахстане Фото: unsplash
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 22 февраля 2024 года, проинформировали о проведении масштабной сейсмотренировки, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что плановые сейсмотренировки будут проведены в пятницу, 23 февраля, во всех регионах страны.

"В день сейсмотренировки будет задействована система оповещения населения. Основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения к действиям при угрозе и возникновении землетрясения", – говорится в сообщении.

МЧС рекомендует населению не игнорировать оповещение и активно принять участие в сейсмотренировке.

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Ранее начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев сообщил, что 23 февраля в южной столице прозвучат сирены.

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