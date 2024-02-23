20 автодорог в семи областях Казахстана закрыты из-за мороза

По состоянию на 01:00 23 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в семи областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – три автодороги общей протяженностью 153 км. для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями (в связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской области):

"Алматы – Усть-Каменогорск" – с. Калбатау – гр. Восточно-Казахстанской обл.;

"Усть-Каменогорск – Семей" – гр. Восточно-Казахстанской обл. – г. Семей;

"Омск – Майкапчагай" – с. Бугаз – гр. Восточно-Казахстанской обл.

Акмолинская область – одна автодорога общей протяженностью 28 км. для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области):

"Костанай – Аулиеколь – Сурган" – гр. Костанайской обл. – п. Сурган.

Актюбинская область – одна автодорога общей протяженностью 145 км. для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области):

Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай" – с. Т.Жургенева – гр. Костанайской обл.

Восточно-Казахстанская область – семь автодорог общей протяженностью 1238 км. (понижение температуры воздуха до - 45°С, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин)

По области по всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями;

"Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен – Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" – с. Берель –санаторий Рахмановские ключи (для всех видов автотранспорта).

Костанайская область – пять автодорог общей протяженностью 1141 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области, понижение температуры воздуха до - 35°С):

"Жезказган – Петропавловск" – гр. Улытауская обл. – г. Аркалык (для всех видов);

"Екатеринбург – Алматы" – п. Карабалык – г. Костанай, – г. Тобыл – гр. Северо-Казахстанской обл;

"Мамлютка – Костанай" – гр. Северо-Казахстанской обл. – г. Тобыл;

"Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай" – гр. Актюбинской обл. – г. Костанай

"Костанай – Аулиеколь – Сурган" – г. Тобыл – гр. Акмолинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Северо-Казахстанская область – две автодороги общей протяженностью 59 км. для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области):

"Екатеринбург – Алматы" – гр. Костанайской обл. – с.Токсан Би;

"Мамлютка – Костанай" – с. Макарьевка – гр.Костанайской обл.

Улытауская область – одна автодорога общей протяженностью 115 км. для всех видов (сильный ветер, понижение температуры воздуха):

"Жезказган – Петропавловск" – п. Улытау – гр. Костанайской обл.

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 316 единиц техники и 382 человек.

По состоянию на 21:00 22 февраля 2024 года сообщалось о введении ограничения движения транспорта на 12 автодорогах республиканского значения в четырех областях.

Ранее стало известно, когда в Казахстане отступят лютые холода. Согласно прогнозу, начнет постепенно теплеть с 23-24 февраля 2024 года. Позже всех это ощутят восточные районы, куда смещается арктический антициклон.

