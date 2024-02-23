Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

20 автодорог в семи областях Казахстана закрыты из-за мороза

20 автодорог в семи областях Казахстана закрыты из-за мороза Фото: pixabay
По состоянию на 01:00 23 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в семи областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – три автодороги общей протяженностью 153 км. для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями (в связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской области):

  • "Алматы – Усть-Каменогорск" – с. Калбатау – гр. Восточно-Казахстанской обл.;
  •  "Усть-Каменогорск – Семей" – гр. Восточно-Казахстанской обл. – г. Семей;
  • "Омск – Майкапчагай" – с. Бугаз – гр. Восточно-Казахстанской обл.

Акмолинская область – одна автодорога общей протяженностью 28 км. для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области): 

"Костанай – Аулиеколь – Сурган" – гр. Костанайской обл. – п. Сурган.

Актюбинская область – одна автодорога общей протяженностью 145 км. для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области):

  • Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай" – с. Т.Жургенева – гр. Костанайской обл.

Восточно-Казахстанская область – семь автодорог общей протяженностью 1238 км. (понижение температуры воздуха до - 45°С, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин)

  • По области по всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями;
  • "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен – Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" – с. Берель –санаторий Рахмановские ключи (для всех видов автотранспорта).

Костанайская область – пять автодорог общей протяженностью 1141 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области, понижение температуры воздуха до - 35°С):

  • "Жезказган – Петропавловск" – гр. Улытауская обл. – г. Аркалык (для всех видов);
  • "Екатеринбург – Алматы" – п. Карабалык – г. Костанай, – г. Тобыл – гр. Северо-Казахстанской обл;
  • "Мамлютка – Костанай" – гр. Северо-Казахстанской обл. – г. Тобыл;
  • "Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай" – гр. Актюбинской обл. – г. Костанай
  • "Костанай – Аулиеколь – Сурган" – г. Тобыл – гр. Акмолинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Северо-Казахстанская область – две автодороги общей протяженностью 59 км. для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области):

  •  "Екатеринбург – Алматы" – гр. Костанайской обл. – с.Токсан Би;
  • "Мамлютка – Костанай" – с. Макарьевка – гр.Костанайской обл.

Улытауская область – одна автодорога общей протяженностью 115 км. для всех видов (сильный ветер, понижение температуры воздуха): 

  • "Жезказган – Петропавловск" – п. Улытау – гр. Костанайской обл. 

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 316 единиц техники и 382 человек.

По состоянию на 21:00 22 февраля 2024 года сообщалось о введении ограничения движения транспорта на 12 автодорогах республиканского значения в четырех областях.

Ранее стало известно, когда в Казахстане отступят лютые холода. Согласно прогнозу, начнет постепенно теплеть с 23-24 февраля 2024 года. Позже всех это ощутят восточные районы, куда смещается арктический антициклон.

Читайте также

Детали проблем с газоснабжением в одном из районов Алматы озвучили газовики
Детали проблем с газоснабжением в одном из районов Алматы озвучили газовики
Ограничение движения автотранспорта ввели уже в четырех областях Казахстана
Ограничение движения автотранспорта ввели уже в четырех областях Казахстана
Безработные жители села Курык потребовали трудоустроить в Westoil
Безработные жители села Курык потребовали трудоустроить их в Westoil
Диана Абдуллаева
Казавтожол Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
температурный рекорд в Семей орманы
В "Семей орманы" зафиксировали самую низкую температуру за последние 20 лет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: