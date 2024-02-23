Казахстанцев предупредили о возможных сбоях со связью

Сегодня, 23 февраля 2024 года, некоторым казахстанцам напомнили о важном изменении в их жизни, которое, возможно, приведет к сбоям со связью, сообщает Zakon.kz.

Так, абоненты сотового оператора Activ получили сообщение-напоминание, что в ночь на 1 марта "произойдет изменение часового пояса на один час назад во всех регионах РК, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей".

Фото: Zakon.kz

В связи с этим абонентов Activ предупредили, что с 23:00 (UTC +6) 29 февраля по 6:00 (UTC +5) 1 марта "будут проводиться технические работы с возможным ограничением сервисов".

"Обращаем внимание, что на дополнительные сервисы могут влиять технические работы по изменению часового пояса, проводимые партнерами, такими как банки, госсервисы и прочее. Во избежание возможных ограничений вследствие технических работ в связи в переходом на новый часовой пояс UTC +5 рекомендуем произвести оплату по вашему тарифу заранее – до 29 февраля текущего года", – говорится в сообщении.

Также сотовый оператор Activ попросил абонентов "обратить внимание, что не все абонентские устройства (смартфоны, планшеты, М2М, модемы) смогут вовремя получить обновленную информацию о временной зоне".

"Если на вашем устройстве не произошло смены часового пояса, необходимо изменить его вручную". Пресс-служба Activ

Кроме того, в компании предоставили инструкции для смены часового пояса:

В свою очередь в пресс-службах другого казахстанского сотового оператора – Tele2/Altel – отметили, что подобное сообщение в ближайшие дни получат и их абоненты.

Также в Tele2/Altel пояснили, что оператор самостоятельно в системах сменит данные о часовом поясе. Чтобы он также сменился на мобильных устройствах, необходимо:

Для IOS

убедиться, что в настройках в разделе "Дата и время" выбрано/включено "автоматически" получение сведений о времени;

рекомендуется перезагрузить смартфон.

Для Android

убедиться, что в настройках в разделе "Дата и время" выбрано/включено "Автоопределение времени";

рекомендуется перезагрузить смартфон.

"В ночь на 1 марта оператор будет проводить работы по внесению изменений на различных системах, в связи с чем возможны кратковременные прерывания работы некоторых сервисов в период с 00:00 до 5:00. Оператор приложит все усилия для того, чтобы данные изменения прошли как можно более комфортно для наших абонентов", – добавили в пресс-службе Tele2/Altel.

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14 февраля 2024 года в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) рассказали, как смена часового пояса повлияет на здоровье казахстанцев.