Казахстанцев предупредили о возможных сбоях со связью
Так, абоненты сотового оператора Activ получили сообщение-напоминание, что в ночь на 1 марта "произойдет изменение часового пояса на один час назад во всех регионах РК, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей".
Фото: Zakon.kz
В связи с этим абонентов Activ предупредили, что с 23:00 (UTC +6) 29 февраля по 6:00 (UTC +5) 1 марта "будут проводиться технические работы с возможным ограничением сервисов".
"Обращаем внимание, что на дополнительные сервисы могут влиять технические работы по изменению часового пояса, проводимые партнерами, такими как банки, госсервисы и прочее. Во избежание возможных ограничений вследствие технических работ в связи в переходом на новый часовой пояс UTC +5 рекомендуем произвести оплату по вашему тарифу заранее – до 29 февраля текущего года", – говорится в сообщении.
Также сотовый оператор Activ попросил абонентов "обратить внимание, что не все абонентские устройства (смартфоны, планшеты, М2М, модемы) смогут вовремя получить обновленную информацию о временной зоне".
"Если на вашем устройстве не произошло смены часового пояса, необходимо изменить его вручную".Пресс-служба Activ
Кроме того, в компании предоставили инструкции для смены часового пояса:
В свою очередь в пресс-службах другого казахстанского сотового оператора – Tele2/Altel – отметили, что подобное сообщение в ближайшие дни получат и их абоненты.
Также в Tele2/Altel пояснили, что оператор самостоятельно в системах сменит данные о часовом поясе. Чтобы он также сменился на мобильных устройствах, необходимо:
Для IOS
- убедиться, что в настройках в разделе "Дата и время" выбрано/включено "автоматически" получение сведений о времени;
- рекомендуется перезагрузить смартфон.
Для Android
- убедиться, что в настройках в разделе "Дата и время" выбрано/включено "Автоопределение времени";
- рекомендуется перезагрузить смартфон.
"В ночь на 1 марта оператор будет проводить работы по внесению изменений на различных системах, в связи с чем возможны кратковременные прерывания работы некоторых сервисов в период с 00:00 до 5:00. Оператор приложит все усилия для того, чтобы данные изменения прошли как можно более комфортно для наших абонентов", – добавили в пресс-службе Tele2/Altel.
14 февраля 2024 года в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) рассказали, как смена часового пояса повлияет на здоровье казахстанцев.