Землетрясения в Алматы, решение по базовой ставке от Нацбанка и возможные сбои со связью – итоги дня

Алматинцев вновь трясло. Нацбанк Казахстана озвучил решение по базовой ставке. Казахстанцев предупредили о возможных сбоях со связью. Главные события за 23 февраля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Землетрясения в Алматы

Утром во время общегородской сейсмотренировки алматинцы почувствовали землетрясение. По данным сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК, землетрясение зарегистрировано в 10:08. Его эпицентр был расположен в 259 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая – афтершок.

Затем, в 16:33, было зарегистрировано еще одно землетрясение, эпицентр которого располагался в 258 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая – афтершок. По данным сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В обоих случаях сведения об ощутимости в Алматы – 2 балла.

Нацбанк вновь снизил базовую ставку

Национальный банк Казахстана (НБК) снова снизил базовую ставку. На этот раз Комитет по денежно-кредитной политике принял решение снизить базовую ставку на 50 б. п. – с 15,25% до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п. п."

"Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд. Совокупный внешний инфляционный фон складывается нейтрально". Пресс-служба НБК

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 12 апреля в 12:00 по времени Астаны.

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Казахстанцев предупредили о возможных сбоях со связью

Сотовые операторы напомнили казахстанцам о важном изменении в их жизни, которое, возможно, приведет к сбоям со связью.

В разосланных SMS (Activ) и релизах, размещенных на сайтах (Tele2/Altel и Beeline), гражданам сообщили, что в ночь на 1 марта произойдет изменение часового пояса на один час назад во всех регионах РК, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Из-за смены часового пояса с UTC +6 на UTC +5 сотовые операторы будут "проводить работы по внесению изменений на различных системах, в связи с чем возможны кратковременные прерывания работы некоторых сервисов". В частности, возможно, будет работать с ограничениями часть мобильных услуг, в том числе:

проверка и пополнение баланса;

смена и/или изменение наполнения тарифного плана;

отключение и подключение услуг, включая "Доверительный платеж" и роуминг;

звонки на международные направления и так далее.

Токаев подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов на уроках

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей".

Поправки в закон предусматривают наделение акиматов новыми функциями по обеспечению качества образования, а также по разработке и внесению в маслихаты планов по развитию образования на соответствующей территории, принятию мер по материально-техническому обеспечению организаций образования.

В частности, в учебном процессе представлены нормы, предусматривающие введение ограничений на использование мобильных телефонов.

Обвинение запросило для Мухамедиулы 12 лет лишения свободы

В суде по делу экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы завершилось судебное следствие и начались прения, прокурор озвучил наказание, которое запрашивает обвинение для фигурантов дела.

Прокурор Олжас Хайруллаев в судебных прениях огласил наказание, которое обвинение запрашивает для Арыстанбека Мухамедиулы и других шести подсудимых в рамках объединенного производства по двум эпизодам:

о проведении выставки "Шествие "Золотого человека",

о злоупотреблениях и рейдерстве при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.

Министр Нысанбаев высказался об обыске в кабинете своего заместителя

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал новость о расследовании Антикором в отношении сотрудников своего ведомства, в том числе обыск в кабинете его заместителя Мансура Ошурбаева.

"В рамках расследования дела о подготовке к мероприятию павильона Казахстана в Дубае были изъяты документы из его кабинета. На сегодня он проходит как свидетель. Меры пресечения нет, он сейчас на работе". Ерлан Нысанбаев

Увольнять вице-министра он пока не собирается.

"По итогам следствия примем решение. Пока он выступает как свидетель, насколько я знаю, сотрудничает со следствием". Ерлан Нысанбаев

В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 26 февраля

В Казахстане 26 февраля истекает срок уплаты налогов и платежей за 4 квартал 2023 года. ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить за февраль 2024 года:

авансовые платежи по КПН;

текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

Более подробно о том, какие налоги и платежи нужно оплатить до истечения срока, можете узнать по ссылке.

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Экс-сотрудника ЦОНа Кокшетау подозревают в незаконной регистрации авто из-за рубежа

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, двое казахстанцев в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау филиала "Правительства для граждан" организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей. Причиненный ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию составил почти 449 млн тенге.

Новый маршрут появится в Астане

В Астане 24 февраля запустят новый маршрут №42 сообщением "Астанаинерт" – "Пожарная часть №4". Он позволит улучшить транспортное обслуживание: в жилом массиве "Агрогородок" улиц Окжетпес, Карбышева, Муса Жалел, Ақан сері; улиц Караменде би Шакаулы, Ш.Айтматова, ЖК "Шарын", "Мадрид"; в микрорайоне "Жагалау" улиц Ш. Айтматова, Сыганак, жилых комплексов "Brussels", "Жагалау-3", "Кулагер", "Шығыс", "Sat city", "Зеленый квартал".

Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по стране в ближайшие трое суток – с 24 по 26 февраля 2024 года. Синоптики отметили, что на западе страны сохранится влияние антициклона, с чем ожидается погода без осадков.

На остальной части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег с метелью, на юге и юго-востоке страны – осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.

Согласно прогнозу, в температурном фоне:

на западе страны значительных изменений не ожидается,

на севере и в центре республики – повышение ночью от -22-35°С до -10-23°С,

на востоке – понижение ночью от -12-22°С до -23-38°С,

на юге и юго-востоке – небольшое понижение до -8-23°С.

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