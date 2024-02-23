Землетрясения в Алматы, решение по базовой ставке от Нацбанка и возможные сбои со связью – итоги дня
Землетрясения в Алматы
Утром во время общегородской сейсмотренировки алматинцы почувствовали землетрясение. По данным сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК, землетрясение зарегистрировано в 10:08. Его эпицентр был расположен в 259 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая – афтершок.
Затем, в 16:33, было зарегистрировано еще одно землетрясение, эпицентр которого располагался в 258 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая – афтершок. По данным сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В обоих случаях сведения об ощутимости в Алматы – 2 балла.
Нацбанк вновь снизил базовую ставку
Национальный банк Казахстана (НБК) снова снизил базовую ставку. На этот раз Комитет по денежно-кредитной политике принял решение снизить базовую ставку на 50 б. п. – с 15,25% до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п. п."
"Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд. Совокупный внешний инфляционный фон складывается нейтрально".Пресс-служба НБК
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 12 апреля в 12:00 по времени Астаны.
Материал по теме
Казахстанцев предупредили о возможных сбоях со связью
Сотовые операторы напомнили казахстанцам о важном изменении в их жизни, которое, возможно, приведет к сбоям со связью.
В разосланных SMS (Activ) и релизах, размещенных на сайтах (Tele2/Altel и Beeline), гражданам сообщили, что в ночь на 1 марта произойдет изменение часового пояса на один час назад во всех регионах РК, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.
Из-за смены часового пояса с UTC +6 на UTC +5 сотовые операторы будут "проводить работы по внесению изменений на различных системах, в связи с чем возможны кратковременные прерывания работы некоторых сервисов". В частности, возможно, будет работать с ограничениями часть мобильных услуг, в том числе:
- проверка и пополнение баланса;
- смена и/или изменение наполнения тарифного плана;
- отключение и подключение услуг, включая "Доверительный платеж" и роуминг;
- звонки на международные направления и так далее.
Токаев подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов на уроках
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей".
Поправки в закон предусматривают наделение акиматов новыми функциями по обеспечению качества образования, а также по разработке и внесению в маслихаты планов по развитию образования на соответствующей территории, принятию мер по материально-техническому обеспечению организаций образования.
В частности, в учебном процессе представлены нормы, предусматривающие введение ограничений на использование мобильных телефонов.
Обвинение запросило для Мухамедиулы 12 лет лишения свободы
В суде по делу экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы завершилось судебное следствие и начались прения, прокурор озвучил наказание, которое запрашивает обвинение для фигурантов дела.
Прокурор Олжас Хайруллаев в судебных прениях огласил наказание, которое обвинение запрашивает для Арыстанбека Мухамедиулы и других шести подсудимых в рамках объединенного производства по двум эпизодам:
- о проведении выставки "Шествие "Золотого человека",
- о злоупотреблениях и рейдерстве при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.
Министр Нысанбаев высказался об обыске в кабинете своего заместителя
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал новость о расследовании Антикором в отношении сотрудников своего ведомства, в том числе обыск в кабинете его заместителя Мансура Ошурбаева.
"В рамках расследования дела о подготовке к мероприятию павильона Казахстана в Дубае были изъяты документы из его кабинета. На сегодня он проходит как свидетель. Меры пресечения нет, он сейчас на работе".Ерлан Нысанбаев
Увольнять вице-министра он пока не собирается.
"По итогам следствия примем решение. Пока он выступает как свидетель, насколько я знаю, сотрудничает со следствием".Ерлан Нысанбаев
В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 26 февраля
В Казахстане 26 февраля истекает срок уплаты налогов и платежей за 4 квартал 2023 года. ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить за февраль 2024 года:
- авансовые платежи по КПН;
- текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
Более подробно о том, какие налоги и платежи нужно оплатить до истечения срока, можете узнать по ссылке.
Материал по теме
Экс-сотрудника ЦОНа Кокшетау подозревают в незаконной регистрации авто из-за рубежа
По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, двое казахстанцев в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау филиала "Правительства для граждан" организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей. Причиненный ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию составил почти 449 млн тенге.
Новый маршрут появится в Астане
В Астане 24 февраля запустят новый маршрут №42 сообщением "Астанаинерт" – "Пожарная часть №4". Он позволит улучшить транспортное обслуживание: в жилом массиве "Агрогородок" улиц Окжетпес, Карбышева, Муса Жалел, Ақан сері; улиц Караменде би Шакаулы, Ш.Айтматова, ЖК "Шарын", "Мадрид"; в микрорайоне "Жагалау" улиц Ш. Айтматова, Сыганак, жилых комплексов "Brussels", "Жагалау-3", "Кулагер", "Шығыс", "Sat city", "Зеленый квартал".
Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по стране в ближайшие трое суток – с 24 по 26 февраля 2024 года. Синоптики отметили, что на западе страны сохранится влияние антициклона, с чем ожидается погода без осадков.
На остальной части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег с метелью, на юге и юго-востоке страны – осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.
Согласно прогнозу, в температурном фоне:
- на западе страны значительных изменений не ожидается,
- на севере и в центре республики – повышение ночью от -22-35°С до -10-23°С,
- на востоке – понижение ночью от -12-22°С до -23-38°С,
- на юге и юго-востоке – небольшое понижение до -8-23°С.
Новости спорта
Família linda: как Роналду приветствовал свою семью после матча.
Казахстан выиграл медаль чемпионата Азии по велотреку.
Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром сотворили сенсацию на турнире АТР-250 в Мексике.
Жибек Куламбаева не смогла выйти в полуфинал турнира в Таиланде.
Дмитрий Попко продолжает победное шествие на американских турнирах.
Новости из мира шоу-бизнеса
48-летняя Тина Канделаки пожаловалась на генетику.
Лера Кудрявцева опубликовала селфи из больницы.
Настя Ивлеева прервала молчание.
Интересное в мире
Новая угроза: израильские войска атаковали сектор Газа.
Армения заморозила свое участие в ОДКБ.
Названа самая вредная для питания рыба.
Боевики "Хезболлах" обстреляли 12 позиций израильской армии.