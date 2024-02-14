Смена часового пояса: как это отразится на здоровье казахстанцев

В Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) 14 февраля 2024 года рассказали, как смена часового пояса повлияет на здоровье казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В наццентре напомнили, что с 1 марта на всей территории страны будет введен единый часовой пояс UTC+5.

"Это решение было принято с целью установления "биологически правильного" часового пояса, который будет соответствовать естественному природному времени, когда солнце находится в зените в 12:00, что положительно скажется на самочувствии людей, живущих в крупных городах, как Алматы, Астана, Караганда, Шымкент и Туркестан, особенно на здоровье детей". Национальный центр общественного здравоохранения

Как отмечается, синхронизация циркадных ритмов с природным временем имеет важное значение для выработки гормонов в организме.

"Гормоны играют ключевую роль в регулировании сна, бодрствования, активности и стресса. Эти процессы строго контролируются уровнем гормонов и имеют определенные режимы и циклы". Национальный центр общественного здравоохранения

Для адаптации к новому часовому поясу казахстанцам в НЦОЗ рекомендуют "постепенно изменять время ухода ко сну и пробуждения на 15-20 минут раньше".

"Это поможет организму привыкнуть к новому режиму. Рекомендуется избегать употребления кофеина и алкоголя перед сном, так как эти вещества могут негативно сказаться на качестве сна. Здоровый образ жизни также играет важную роль в адаптации к изменению времени. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и достаточный отдых помогут организму приспособиться к новому времени. Важно избегать сильной физической и эмоциональной нагрузки перед сном". Национальный центр общественного здравоохранения

В целом, как подчеркнули в НЦОЗ, введение единого времени в Казахстане "отражает стремление к улучшению качества жизни граждан и созданию более комфортных условий для их самочувствия и здоровья".

Ранее о том, как смена часового пояса повлияет на здоровье казахстанцев, рассказали в Министерстве здравоохранения РК.

Материал по теме Единый часовой пояс в Казахстане: как это отразится на работе гаджетов

Единый часовой пояс в Казахстане установят в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года. Эксперты считают, что это "наиболее правильный и оптимальный вариант, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному". Ранее специалисты уже ответили на претензии жителей ВКО, которые высказывали недовольство предстоящим переводом часов.