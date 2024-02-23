Что построят на месте старейшего стадиона в Астане: появились эскизы

В Астане принято решение снести Центральный стадион им. Кажымукана Мунайтпасова. Как рассказали Zakon.kz 23 февраля 2024 года в столичном управлении физической культуры и спорта, на его месте планируют построить новый крытый стадион.

Как подчеркнули в ведомстве, согласно техническому обследованию, существующие трибуны старейшего стадиона "на грани обрушения".

"В связи с чем взамен реконструкции запланировано произвести полный демонтаж и построить новый стадион, что увеличивает сроки строительно-монтажных работ... Было принято решение реализовать проект крытого типа, в связи с чем ведутся работы по проектированию", – пояснили корреспонденту Zakon.kz в Управлении физической культуры и спорта Астаны.

Также в ведомстве отметили, что в настоящее время ведется разработка эскизного проекта. После получения согласования эскизного проекта стадиона крытого типа будет загружен на портал госэкспертизы.

"После получения положительного заключения госэкспертизы будут начаты работы по строительству здания". Управление физической культуры и спорта Астаны

Фото: Управление физической культуры и спорта Астаны

В столичном управлении также рассказали, что по проекту стадиона планируется 4500 посадочных мест третьей категории стандартов UEFA с игровым полем площадью 7140 кв. м размерами 105 м на 68 м.

Материал по теме В Астане осудили главу управления ДЧС и других руководителей госорганов

10 октября 2023 года в Антикоре сообщили, что начальник управления ДЧС Астаны Бауыржан Бейсенканов, который подозревался в получении взятки от представителей строительной организации в размере 5 млн тенге за согласование документации о признании аварийным Центрального стадиона им. Кажымукана Мунайтпасова, осужден на пять лет лишения свободы.