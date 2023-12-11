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В Актобе планируют построить новый футбольный стадион

Казахстан Актюбинская область футбол стадион инвестор поиск Фото: pixabay
На брифинге в СЦК аким Актюбинской области Асхат Шахаров рассказал, что согласно техосбледованию Центрального стадиона в Актобе, объект будет сложно отремонтировать и соблюсти стандарты UEFA. Поэтому власти планируют построить новый стадион, но для этого нужен инвестор, сообщает Zakon.kz.

Глава региона подчеркнул, что власти особенно обеспокоены поиском инвестора для возведения нового футбольного стадиона.

"Мы проводили технический осмотр стадиона, но реконструкция - сложный процесс. Если мы планируем соответствовать категории, удовлетворяющей требованиям UEFA, а мы всегда претендуем на еврокубки, то необходимо соблюдать стандарты. Привести стадион к этим стандартам через реконструкцию – сложно, поэтому мы решаем построить новый". Асхат Шахаров

Он добавил, что существующий стадион давно не способен вместить всех желающих посетить матч своего любимого футбольного клуба.

Конечно, старый стадион на 13 тысяч мест уже не справляется даже с матчами чемпионатов, на которые приходит до 50 тысяч зрителей, не говоря уже о матчах Кубков. Это вызывает у населения ожидание реконструкции или строительства нового стадиона. Мы сейчас в поисках инвестора, чтобы не было нагрузки на бюджет. В перспективе мы должны решить эту проблему, учитывая огромный интерес к футболу. Зрители не только из нашего региона, но и из отдаленных мест, а также соседних регионов приезжают смотреть игры". Асхат Шахаров

По его словам, пока неизвестно, когда будет построен новый стадион, так как власти все еще ищут инвестора. Аким подчеркнул, что футбол для Актобе – особый вид спорта.

"Это тот вид спорта, которым живет город. Он имеет свою историю. Мы являемся пятикратными чемпионами. Но самое главное - это здоровый образ жизни. Президент недавно посетил сельский спорткомплекс. Там он также озвучил, что поддерживает футбол. Глава государства призвал молодежь заниматься спортом, в том числе и футболом. Условия для этого создаются". Асхат Шахаров

Ранее аким рассказал, что к концу 2023 года в регионе планируется достичь рекордных объемов вводимого жилья.

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