Новая схема мошенничества появилась в Казахстане

В Казахстане набирает обороты новая схема мошенничества. По данным из социальных сетей, ее жертвами становятся одновременно и предприниматели, и их клиенты, сообщает Zakon.kz.

Специалисты stopfake.kz рассказали, как работает новая схема мошенничества и что делать, чтобы не попасться на нее.

В мае минувшего года казахстанская предпринимательница рассказала о том, как стала жертвой мошенников. Все началось с того, что она решила заработать, сдав в аренду зарегистрированное на нее ИП. От своего имени она разрешила некоему молодому человеку торговать детскими игрушками. Спустя некоторое время онлайн-магазин расторг договор с предпринимательницей из-за поступающих от покупателей жалоб. Оказалось, они оплачивали товар, но ничего не получали. Когда девушка поняла, что доверилась мошенникам, на нее уже было написано несколько заявлений в полицию от обманутых покупателей, а общий долг перед ними превысил шесть миллионов тенге.

В Казнете писали и о других похожих случаях. В одном из них сдавший ИП в аренду бизнесмен оказался должен государству 24 млн тенге. Именно столько составил НДС с якобы проданных "арендаторами" товаров.

"К примеру, у вас есть ИП, и вы натыкаетесь в Сети на объявление с примерно таким содержанием: "Ищем владельцев ИП, желающих заработать". Вы звоните по указанному там номеру, и вам предлагают предоставить доступ к вашему ИП третьему лицу, то есть передать ИП в аренду. Как правило, человек, предлагающий это, говорит, что на его ИП наложен временный арест или он достиг лимита по налогам, но бизнес, что называется, "прет", и нужно другое ИП, чтобы расширяться. За это предпринимателю предлагают процент от проданного от его имени товара, а также оплату всех комиссий и налогов", – объяснил специалист по финансовой безопасности Дамир Нуритдинов.

Как следует из приведенных выше историй, ни налогов, ни комиссий злоумышленники не платят, оставляя долги настоящему предпринимателю. Более того, "арендаторы" часто "торгуют" несуществующим товаром, подставляя владельца ИП.

"Интересно, что иногда предприниматели даже не передают физический доступ к своему приложению. То есть им просто говорят выставить счет на такую-то сумму на такой-то номер, и все. И предприниматель делает это в прямом смысле своими собственными руками – участвует в мошеннической схеме". Дамир Нуритдинов

В итоге спустя некоторое время жертвами такой "торговли" становятся десятки ничего не получивших покупателей и предприниматель, "наторговавший" миллионные налоговые задолженности.

Что в итоге

Итак, сдав в аренду свое ИП, вместо обещанной выгоды можно получить внушительную налоговую задолженность, разорванный контракт с торговой площадкой и заявления в полицию от десятков обманутых людей.

"В самом плохом случае ко всему этому может присоединиться и тюремный срок. Дело в том, что передача ИП третьим лицам в нашей стране незаконна. Подобные попытки заработать легкие деньги могут грозить уголовной ответственностью. Это возможно, если будет доказано, что предприниматель, осознавая это или нет, был вовлечен в схемы мошенничества, уклонения от уплаты налогов, легализации или отмывания денег, изготовления, хранения, перевозки с целью сбыта или непосредственно сбыта наркотиков", – отметили специалисты stopfake.kz.

Таким образом, передавая в аренду ИП, можно лишиться бизнеса, "накопить" огромный долг и даже сесть в тюрьму.

Как не дать себя обмануть

Предпринимателям рекомендуют помнить: никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не позволяйте совершать финансовые операции и сделки от вашего имени.

Важно понимать, что описанная выше "аренда ИП" незаконна, и кто бы ни совершал операции от вашего имени, ответственность за оборот средств на вашем счету несете именно вы.

Покупателям рекомендуют не доверять продавцам, предлагающим дорогостоящие товары по слишком низкой цене.

Помните, что ни один настоящий предприниматель не станет работать себе в убыток. Не покупайте товары на непроверенных страницах в социальных сетях. На сайтах по продаже подержанных вещей и бесплатных объявлений старайтесь выбирать товары, которые вы можете забрать лично или оплатить их после получения.

"Как продавцам, так и покупателям важно помнить, что попытки заработать легкие деньги или купить за бесценок дорогую вещь активно используются мошенниками и часто ведут к весьма серьезным потерям", – подчеркнули специалисты stopfake.kz.

Ранее Минюст обратился к казахстанцам из-за участившихся случаев мошенничества.