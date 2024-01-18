В Казахстане открыли все республиканские трассы
Фото: unsplash
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 18 января 2024 года, предоставил обновленную информацию о ситуации на дорогах, сообщает Zakon.kz.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействованы 277 человек и 154 единицы техники.
"Сняты ограничения по всем направлениям автодорог республиканского значения", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram АО "НК "КазАвтоЖол".
17 января 2024 года сообщалось, что семь дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды. Подробнее по ссылке.
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