В Казахстане открыли все республиканские трассы

Фото: unsplash

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 18 января 2024 года, предоставил обновленную информацию о ситуации на дорогах, сообщает Zakon.kz.

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