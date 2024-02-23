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Республиканскую трассу закрыли в Казахстане из-за непогоды

закрытые дороги Фото: "КазАвтоЖол"
По состоянию на 18.00 23 февраля, в связи с ухудшением погодных условий, в Жетысуской области введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба "КазАвтоЖол", ограничения введены на автодороге республиканского значения Ушарал – Достык, км 84-184, участок от станции Коктума до станции Достык.

"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 580 единиц техники и 1129 человек", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране в ближайшие трое суток – с 24 по 26 февраля 2024 года.

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Елена Беляева
Жетысуская область Казавтожол
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