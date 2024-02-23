Республиканскую трассу закрыли в Казахстане из-за непогоды

Фото: "КазАвтоЖол"

По состоянию на 18.00 23 февраля, в связи с ухудшением погодных условий, в Жетысуской области введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

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