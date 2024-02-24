Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аэропорт Астаны сделал заявление по поводу намазханы

Аэропорт Астаны сделал заявление по поводу намазхана Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев 24 февраля 2024 года обратился к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Обращение появилось в Telegram-канале воздушной гавани столицы.

"Мы рады объявить, что завершена реконструкция молельной комнаты для совершения намаза в терминале внутренних вылетов. Мужская и женская комнаты для намаза находятся на первом этаже в зале прилета, обеспечивая удобство и комфорт для пассажиров и посетителей", – говорится в сообщении.

Кроме того, еще одна намазхана доступна в стерильной зоне Т2 на втором этаже Международного аэропорта Астаны.

"Пассажиры могут совершить один из столпов ислама – намаз – перед вылетом. Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить удобные условия для совершения намаза для всех наших пассажиров. Надеемся, что эти усовершенствования помогут сделать ваше путешествие более спокойным и комфортным. Желаем вам приятных поездок!"Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

20 февраля 2024 года министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос открытия намазхана в школах Казахстана.

Читайте также

памятник
В Актау разваливается постамент обновленного за 65 миллионов тенге памятника
В Астане мошенники взломали клиентскую базу интернет-магазина и обещают автомобиль
В Астане мошенники взломали клиентскую базу интернет-магазина и обещали автомобиль
Младенца боросили у подъезда в Караганде
Младенца бросили в мороз у подъезда в Караганде
Динара Халдарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Второе землетрясение за день произошло в Алматы
Второе землетрясение за день произошло в Алматы
землетрясение в Алматы
Землетрясение вновь почувствовали алматинцы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: