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Общество

Аэропорт Астаны сделал новое заявление из-за непогоды

Аэропорт Астаны сделал новое заявление из-за непогоды, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 17:19 Фото: Telegram/nqzairport
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сегодня, 21 января 2025 года, вновь обратился к пассажирам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале воздушной гавани, с 14:00 21 января до 11:00 22 января в районе столичного аэропорта ожидаются неблагоприятные погодные условия:

  • ветер: 220° 12 м/с, порывы до 20 м/с, с ухудшением с 14:00 до 17:00 (до 22 м/с), а также с 02:00 до 11:00 (порывы до 22 м/с);
  • температура: днем около -2°C, ночью – до -18°C;
  • видимость: значительно ограничена, в том числе до 500 м в период с 14:00 до 02:00;
  • осадки: снег, ливневой снег, замерзающий дождь, низовая метель;
  • облачность: низкая, с нижней границей облаков 120-330 м, кучево-дождевая облачность.
"В условиях низкой видимости и сильных порывов ветра возможны задержки рейсов. Рекомендуем заранее уточнить информацию у авиакомпаний и следить за обновлениями. Дорогие пассажиры, будьте внимательны и осторожны!" – заявили в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев, обращаясь к пассажирам.

Ранее аэропорт Астаны предупредил о задержке рейсов из-за непогоды.

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Также к жителям и гостям Астаны обратился столичный департамент полиции. Их попросили не выезжать из города. Причина все та же – ухудшение погодных условий.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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