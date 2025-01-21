Аэропорт Астаны сделал новое заявление из-за непогоды

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сегодня, 21 января 2025 года, вновь обратился к пассажирам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале воздушной гавани, с 14:00 21 января до 11:00 22 января в районе столичного аэропорта ожидаются неблагоприятные погодные условия:

ветер: 220° 12 м/с, порывы до 20 м/с, с ухудшением с 14:00 до 17:00 (до 22 м/с), а также с 02:00 до 11:00 (порывы до 22 м/с);

220° 12 м/с, порывы до 20 м/с, с ухудшением с 14:00 до 17:00 (до 22 м/с), а также с 02:00 до 11:00 (порывы до 22 м/с); температура: днем около -2°C, ночью – до -18°C;

днем около -2°C, ночью – до -18°C; видимость: значительно ограничена, в том числе до 500 м в период с 14:00 до 02:00;

значительно ограничена, в том числе до 500 м в период с 14:00 до 02:00; осадки: снег, ливневой снег, замерзающий дождь, низовая метель;

снег, ливневой снег, замерзающий дождь, низовая метель; облачность: низкая, с нижней границей облаков 120-330 м, кучево-дождевая облачность.

"В условиях низкой видимости и сильных порывов ветра возможны задержки рейсов. Рекомендуем заранее уточнить информацию у авиакомпаний и следить за обновлениями. Дорогие пассажиры, будьте внимательны и осторожны!" – заявили в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев, обращаясь к пассажирам.

Ранее аэропорт Астаны предупредил о задержке рейсов из-за непогоды.

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Также к жителям и гостям Астаны обратился столичный департамент полиции. Их попросили не выезжать из города. Причина все та же – ухудшение погодных условий.