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В Астане мошенники взломали клиентскую базу интернет-магазина и обещали автомобиль

В Астане мошенники взломали клиентскую базу интернет-магазина и обещают автомобиль Фото: freepik
С заявлением в полицию обратились жительница Астаны, которая стала жертвой мошенников, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Астаны, в ходе расследования сотрудниками отдела криминальной полиции УП района "Алматы" установлены трое злоумышленников в возрасте 21-го и 22-х лет.

"Получив доступ к клиентской базе интернет-магазина, молодые люди, представляясь работниками магазина, обзванивали клиентов и сообщали им, что они выиграли автомобиль. Но чтобы получить его, необходимо внести определенную сумму в качестве комиссии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что доверчивая потерпевшая отправила денежные средства в сумме более 420 тысяч тенге.

"На самом деле ее ждал неприятный сюрприз: никакого розыгрыша не было. В настоящее время злоумышленники подозреваются по пяти фактам совершения интернет-мошенничеств. По всем фактам проводится расследование по мошенничеству. Также устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы", – прокомментировали в полиции.

Департамент полиции Астаны призвал граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников.

Ранее сообщалось, что в Казахстане набирает обороты новая схема мошенничества. По данным из социальных сетей, ее жертвами становятся одновременно и предприниматели, и их клиенты. 

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