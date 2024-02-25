В Актау разваливается постамент обновленного за 65 миллионов тенге памятника
Фото: жители Актау
Жители Актау обратили внимание властей на памятник Тобаниязу Алниязулы. Часть облицовочной плитки на постаменте, говорят горожане, сломана и требует восстановления, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "Лада", из постамента торчит арматура.
Фото: жители Актау
Между тем в городском отделе ЖКХ заявили, что в данное время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города.
"После определения подрядной организации будут проведены восстановительные работы", – заявили в городском отделе ЖКХ.
Фото: жители Актау
Отмечается, что это уже второй памятник Тобаниязу Алниязулы, который установили в сквере 12 микрорайона. Согласно данным сайта госзакупок РК, обновление памятника городским властям обошлось в 65 313 642 тенге.
Ранее сообщалось, какие памятники переносили в Казахстане.
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