В Актау разваливается постамент обновленного за 65 миллионов тенге памятника

Жители Актау обратили внимание властей на памятник Тобаниязу Алниязулы. Часть облицовочной плитки на постаменте, говорят горожане, сломана и требует восстановления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", из постамента торчит арматура.

Фото: жители Актау

Между тем в городском отделе ЖКХ заявили, что в данное время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города.

"После определения подрядной организации будут проведены восстановительные работы", – заявили в городском отделе ЖКХ.

Фото: жители Актау

Отмечается, что это уже второй памятник Тобаниязу Алниязулы, который установили в сквере 12 микрорайона. Согласно данным сайта госзакупок РК, обновление памятника городским властям обошлось в 65 313 642 тенге.

Ранее сообщалось, какие памятники переносили в Казахстане.