Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Актау разваливается постамент обновленного за 65 миллионов тенге памятника

памятник Фото: жители Актау
Жители Актау обратили внимание властей на памятник Тобаниязу Алниязулы. Часть облицовочной плитки на постаменте, говорят горожане, сломана и требует восстановления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", из постамента торчит арматура.

памятник

Фото: жители Актау

Между тем в городском отделе ЖКХ заявили, что в данное время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города.

"После определения подрядной организации будут проведены восстановительные работы", – заявили в городском отделе ЖКХ.
памятник

Фото: жители Актау

Отмечается, что это уже второй памятник Тобаниязу Алниязулы, который установили в сквере 12 микрорайона. Согласно данным сайта госзакупок РК, обновление памятника городским властям обошлось в 65 313 642 тенге.

Ранее сообщалось, какие памятники переносили в Казахстане.

Читайте также

В Астане мошенники взломали клиентскую базу интернет-магазина и обещают автомобиль
В Астане мошенники взломали клиентскую базу интернет-магазина и обещали автомобиль
Младенца боросили у подъезда в Караганде
Младенца бросили в мороз у подъезда в Караганде
Уголовника из Таджикистана задержали в Усть-Каменогорске
Уголовника из Таджикистана задержали в Усть-Каменогорске
Елена Беляева
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Второе землетрясение за день произошло в Алматы
Второе землетрясение за день произошло в Алматы
землетрясение в Алматы
Землетрясение вновь почувствовали алматинцы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: