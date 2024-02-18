Кадрами заснеженного февраля в Алматы поделился фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий после обильного снегопада в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями Доценко поделился на своей странице в Instagram.
"Февраль порадовал снегом и морозом. Сделал несколько фотографий заснеженного Алматы с необычного ракурса – с предгорий ущелья Кенсай", – написал автор.
Ранее Доценко сделал невероятную фотосессию с белками.
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