Кадрами заснеженного февраля в Алматы поделился фотограф

Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий после обильного снегопада в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями Доценко поделился на своей странице в Instagram.

"Февраль порадовал снегом и морозом. Сделал несколько фотографий заснеженного Алматы с необычного ракурса – с предгорий ущелья Кенсай", – написал автор.

Ранее Доценко сделал невероятную фотосессию с белками.