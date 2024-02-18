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Кадрами заснеженного февраля в Алматы поделился фотограф

Алматы Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий после обильного снегопада в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями Доценко поделился на своей странице в Instagram.

"Февраль порадовал снегом и морозом. Сделал несколько фотографий заснеженного Алматы с необычного ракурса – с предгорий ущелья Кенсай", – написал автор.

Ранее Доценко сделал невероятную фотосессию с белками.

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