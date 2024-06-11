Завораживающие кадры гуляющей девочки в горах Алматы восхитили Казнет

Известный казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахимов 11 июня поделился с подписчиками новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

На этот раз блогер на своей странице в Instagram опубликовал захватывающие кадры, снятые в предгорье Алматы.

На видео под мелодичную музыку маленькая девочка в национальном костюме гуляет по цветочному желтому полю на фоне белоснежных гор.

"Алматы. Казахстан", – написал под постом Дастан Мухамедрахимов.

Публикация набрала множество лайков, просмотров и комментариев. Вот одни из них:

Как красиво, просто нет слов.

Какое чудесное зрелище!

Это прекрасно.

Такая сладкая девочка!



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