Завораживающие кадры гуляющей девочки в горах Алматы восхитили Казнет
Фото: instagram/bydastann
Известный казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахимов 11 июня поделился с подписчиками новой публикацией, сообщает Zakon.kz.
На этот раз блогер на своей странице в Instagram опубликовал захватывающие кадры, снятые в предгорье Алматы.
На видео под мелодичную музыку маленькая девочка в национальном костюме гуляет по цветочному желтому полю на фоне белоснежных гор.
"Алматы. Казахстан", – написал под постом Дастан Мухамедрахимов.
Публикация набрала множество лайков, просмотров и комментариев. Вот одни из них:
- Как красиво, просто нет слов.
- Какое чудесное зрелище!
- Это прекрасно.
- Такая сладкая девочка!
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