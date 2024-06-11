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Завораживающие кадры гуляющей девочки в горах Алматы восхитили Казнет

Завораживающие кадры гуляющей девочки в горах Алматы опубликовал блогер , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 01:07 Фото: instagram/bydastann
Известный казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахимов 11 июня поделился с подписчиками новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

На этот раз блогер на своей странице в Instagram опубликовал захватывающие кадры, снятые в предгорье Алматы. 

На видео под мелодичную музыку маленькая девочка в национальном костюме гуляет по цветочному желтому полю на фоне белоснежных гор. 

"Алматы. Казахстан", – написал под постом Дастан Мухамедрахимов.

Публикация набрала множество лайков, просмотров и комментариев. Вот одни из них: 

  • Как красиво, просто нет слов.
  • Какое чудесное зрелище!
  • Это прекрасно.
  • Такая сладкая девочка!

Ранее российский космонавт-испытатель Александр Гребёнкин 25 мая снял ночную панораму Земли. 

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