Служебные квартиры будут давать медикам, прибывающим на работу в села Жетысуской области

Эту новость озвучил аким Жетысуской области Бейбит Исабаев, рассказывая о планах на 2024 год в системе здравоохранения региона, сообщает корреспонлент Zakon.kz.

Он анонсировал проект по обеспечению жильем медиков как пилотный.

"Мы тщательно взвесили все возможности и решили, что можем предоставлять прибывающим в регион нужным специалистам в районах жилье, - сказал Бейбит Исабаев. – Но это будет служебное жилье (только на время работы врача в конкретном населенном пункте – авт.). Начать пилотный проект решили с Коксуского района области, там сейчас возводят двадцатиквартирный жилой дом, часть квартир в котором можно выделить на обеспечение служебным жильем медицинских, а заодно и педагогических кадров".

И это только одна из преференций для сельских врачей в Жетысуской области.

"Мы оказываем и будем оказывать поддержку медицинским работникам, создавая для них комфорт, - сказал Бейбит Исабаев. – С 2024 года для решения проблемы дефицита кадров прибывающим в регион специалистам будет оказываться единовременная материальная помощь в размере от 5 до 10 миллионов тенге".

К слову, расходы на здравоохранение в нынешнем году в небольшой Жетысуской области составят 18,3 миллиарда тенге. О том, как распределят эти деньги, на сессии областного маслихата рассказал заместитель акима Жетысуской области Асет Канагатов.

"Планируется приобрести 29 единиц санитарного автотранспорта на сумму 749,5 миллиона тенге, - привел пример расходов он. - Из местного бюджета на начало строительства 59 объектов здравоохранения в 2024 году в рамках национального проекта "Модернизация здравоохранения на селе" направляют 2,5 миллиарда тенге".

Капитальный ремонт пройдет на пяти объектах здравоохранения региона, на это предусмотрен миллиард тенге, а 9-ти медучреждениям будет выделено 510 миллионов тенге - на текущий ремонт.

"Также планируется установка 23 блочно-модульных зданий для организаций здравоохранения, на это уйдет 1,3 миллиарда тенге" - отметил Канагатов.

Блочно-модульные строения – веяние нынешнего времени. Медпункты и амбулатории из легких конструкций, тем не менее, довольно прочны, и хорошо держат тепло в суровые зимы.

Еще 931 миллион выделяют из бюджета области на лекарства для жителей с орфанными заболеваниями. К орфанным заболеваниям относят редкие виды болезней, например, гемофилию, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше.