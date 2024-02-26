Весна приближается: прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи отмечают, что на северные, восточные и центральные регионы страны будут оказывать влияние атмосферные фронты.

"Поэтому в тех регионах пройдут осадки в виде снега, в отдельных районах усиление ветра с низовой метелью. Также, в горных районах южной и юго-восточной части страны, с прохождением атмосферных фронтов, возможны осадки, гололедные и туманные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В свою очередь, на западе страны будет доминировать очаг высокого давления.

"Там сохранится безветренная погода без осадков, днем температура будет достигать 0-5 тепла". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее госметеослужба предоставила прогноз погоды по территории Казахстана на 26 февраля 2024 года. Подробнее можно прочитать тут.