Весна приближается: прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля
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Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Метеорологи отмечают, что на северные, восточные и центральные регионы страны будут оказывать влияние атмосферные фронты.
"Поэтому в тех регионах пройдут осадки в виде снега, в отдельных районах усиление ветра с низовой метелью. Также, в горных районах южной и юго-восточной части страны, с прохождением атмосферных фронтов, возможны осадки, гололедные и туманные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В свою очередь, на западе страны будет доминировать очаг высокого давления.
"Там сохранится безветренная погода без осадков, днем температура будет достигать 0-5 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее госметеослужба предоставила прогноз погоды по территории Казахстана на 26 февраля 2024 года. Подробнее можно прочитать тут.
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