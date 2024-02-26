Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Весна приближается: прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля

Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля Фото: rawpixel
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи отмечают, что на северные, восточные и центральные регионы страны будут оказывать влияние атмосферные фронты.

"Поэтому в тех регионах пройдут осадки в виде снега, в отдельных районах усиление ветра с низовой метелью. Также, в горных районах южной и юго-восточной части страны, с прохождением атмосферных фронтов, возможны осадки, гололедные и туманные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В свою очередь, на западе страны будет доминировать очаг высокого давления.

"Там сохранится безветренная погода без осадков, днем температура будет достигать 0-5 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее госметеослужба предоставила прогноз погоды по территории Казахстана на 26 февраля 2024 года. Подробнее можно прочитать тут.

Читайте также

Казахстан дольщики G-Park
Когда достроят проблемные объекты G-Park
ПРАВМЕДИА: Как платить налоги с цифровых активов
ПРАВМЕДИА: Как платить налоги с цифровых активов
Аким Астаны рассказал, почему решили поднять цену за проезд на автобусе
Аким Астаны рассказал, почему решили поднять цену за проезд на автобусе
Анастасия Московчук
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
остановка в Астане
Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: