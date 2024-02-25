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Какой будет погода в Казахстане в понедельник

Какой будет погода в Казахстане в понедельник Фото: Zakon.kz
Госметеослужба "Казгидромет" опубликовала прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 26 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на западе, северо-западе страны под влиянием антициклона сохранится погода без осадков.

"На остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра. По РК ожидается туман", – говорится в сообщении.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 26 февраля по территории Казахстана в семи областях республики. По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются метель, сильный ветер и туман. 

Диана Абдуллаева
Казгидромет Казахстан
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