Какой будет погода в Казахстане 29 февраля и в первые дни весны

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в последний день зимнего месяца (29 февраля) и в первые два дня весны (1-2 марта 2024 года), сообщает Zakon.kz.

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