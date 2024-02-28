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Какой будет погода в Казахстане 29 февраля и в первые дни весны

Какой будет погода в Казахстане 29 февраля и в первые дни весны Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в последний день зимнего месяца (29 февраля) и в первые два дня весны (1-2 марта 2024 года), сообщает Zakon.kz.

Синоптики отметили, что по календарю наступает весна, но зима не хочет уступать свои права.

"Несмотря на то, что большая часть Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона и сохранится погода без осадков, на юг и север страны будут влиять два циклона, принося с собой осадки, усиление ветра и сохраняя отрицательный температурный фон", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

И только на западе Казахстана днем столбики термометров поднимутся до +10°С.

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О том, какой будет погода в Казахстане весной, можете узнать по ссылке.

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Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
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