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Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса

Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса Фото: pxhere
Министерство цифрового развития обратилось с очередным важным обращением к казахстанцам. Пресс-служба ведомства опубликовала рекомендации по переводу часового пояса. Как оказалось, все просто: необходимо обновить программное обеспечение до последней версии, сообщает Zakon.kz.

Минцифры напоминает, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

"Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств. Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс".Пресс-служба МЦРИАП РК
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

Примечательно, что гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии.

При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету – время поменяется автоматически, если нет – необходимо поменять вручную.

Общие рекомендации

Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети.

Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени.

Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.

Инструкция по операционным системам

Windows

  • Откройте "Панель управления" > Часы и регион > Дата и время.
  • Перейдите во вкладку "Время в Интернете" и нажмите на "Изменить" параметры.
  • Убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с Интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас".

Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.

macOS

  • Откройте Системные настройки > Дата и время.
  • Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически.
  • Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.

Android

  • Откройте Настройки > Система > Дата и время.
  • Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс.

Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.

iOS (iPhone и iPad)

  • Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время.
  • Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени.
  • При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.

В случае возникновения проблем

  • Проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС.
  • Переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени.
  • Проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения.
  • Сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени.
  • Обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.

Единый часовой пояс в Казахстане установят в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года.

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Эксперты считают, что это "наиболее правильный и оптимальный вариант, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному".

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