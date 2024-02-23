Минцифры выступило с важным обращением к казахстанцам из-за смены часового пояса

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана сегодня, 23 февраля 2024 года, выступило с важным обращением к казахстанцам из-за смены часового пояса, сообщает Zakon.kz.

В Минцифры напомнили, что в ночь на 1 марта Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

В целях реализации данного мероприятия Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК приняты следующие меры:

1) официально извещены международные организации IANA (Администрация адресного пространства Интернет) МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG о переходе Казахстана на единый 5-й часовой пояс, а также о необходимости обновить данные в общедоступной базе данных часовых поясов (time zone database) для Казахстана.

В этой связи абонентам необходимо обновить выпущенные обновления международными операционными системами, включая Android и IOS.

2) согласно поручению министра цифрового развития, операторами связи:

проводятся организационно-технические мероприятия по подготовке необходимых настроек своих информационных систем;

принимаются меры по заблаговременному уведомлению о проводимой работе своих абонентов и пользователей через свои каналы обслуживания, включая рассылку операторами сотовой связи коротких текстовых сообщений, а также информирование на интернет-ресурсе и в мобильном приложении (при наличии);

подготавливается техническая инфраструктура с целью соблюдения стабильности предоставляемых сервисов и услуг связи, включая интернет, а также предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.

"Для получения более подробной информации можно обратиться к операторам связи", – добавили в пресс-службе МЦРИАП РК.

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Ранее казахстанцев предупредили о возможных сбоях со связью из-за перехода на единый часовой пояс. В частности, абоненты Activ получили сообщение-напоминание, что в ночь на 1 марта "произойдет изменение часового пояса на один час назад во всех регионах РК, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей".