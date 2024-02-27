Названы размеры соцвыплат казахстанцам по инвалидности и потере кормильца

Порядка 56,7 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца. Об этом 27 февраля 2024 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с 1 января размеры государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Так, в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1 группы – 95 496 тенге,

2 группы – 76 397 тенге,

3 группы – 52 089 тенге.

По состоянию на 1 февраля 2024 года средний размер социальных выплат из ГФСС составляет:

по утрате трудоспособности – 57 035 тенге,

по потере кормильца – 53 898 тенге.

С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца:

из республиканского бюджета было направлено порядка 50,1 млрд тенге;

дополнительно из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 6,6 млрд тенге.

По состоянию на 1 февраля 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 537,3 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 192,9 тыс. человек.

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В Минтруда отметили, что размеры:

государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом РК "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год;

государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования, в случае наступления социальных рисков, осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 февраля 2024 года:

социальную выплату по утрате трудоспособности получили 85,7 тыс. человек;

социальную выплату по потере кормильца – порядка 58,7 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

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