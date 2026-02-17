Взносы ОСМС можно вернуть: названы условия
В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) рассказали, что можно оформить возврат взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), если они были уплачены ошибочно или с излишком, сообщает Zakon.kz.
В организации отметили, что возврат ошибочно или излишне зачисленных средств осуществляется Государственной корпорацией "Правительство для граждан". Для этого необходимо подать заявление на бумажном носителе в госкорпорацию.
- Если вы – самостоятельный плательщик, заполните заявление по установленному образцу.
- Если заявление подает работодатель, дополнительно потребуется согласие работника на возврат средств.
"Адреса Государственной корпорации и образцы заявлений доступны на сайте Фонда социального медицинского страхования. Срок рассмотрения возврата – до 15 рабочих дней со дня подачи заявления", – говорится в опубликованном 16 февраля сообщении.
Но в возврате средств могут и отказать. Наиболее частые причины отказа в возврате средств:
- наличие задолженности по взносам на ОСМС за ранние периоды;
- предоставление недостоверных сведений в документах;
- несоответствие заявления требованиям законодательства;
- отсутствие согласия на обработку персональных данных.
