Взносы ОСМС можно вернуть: названы условия

В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) рассказали, что можно оформить возврат взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), если они были уплачены ошибочно или с излишком, сообщает Zakon.kz.

В организации отметили, что возврат ошибочно или излишне зачисленных средств осуществляется Государственной корпорацией "Правительство для граждан". Для этого необходимо подать заявление на бумажном носителе в госкорпорацию.

Если вы – самостоятельный плательщик , заполните заявление по установленному образцу.

, заполните заявление по установленному образцу. Если заявление подает работодатель, дополнительно потребуется согласие работника на возврат средств.

"Адреса Государственной корпорации и образцы заявлений доступны на сайте Фонда социального медицинского страхования. Срок рассмотрения возврата – до 15 рабочих дней со дня подачи заявления", – говорится в опубликованном 16 февраля сообщении.

Но в возврате средств могут и отказать. Наиболее частые причины отказа в возврате средств:

наличие задолженности по взносам на ОСМС за ранние периоды;

предоставление недостоверных сведений в документах;

несоответствие заявления требованиям законодательства;

отсутствие согласия на обработку персональных данных.

Ранее в ФСМС рассказали, в каком случае у достигших 18 лет казахстанцев будет медстраховка.