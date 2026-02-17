#Референдум-2026
Общество

Взносы ОСМС можно вернуть: названы условия

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 09:30 Фото: Zakon.kz
В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) рассказали, что можно оформить возврат взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), если они были уплачены ошибочно или с излишком, сообщает Zakon.kz.

В организации отметили, что возврат ошибочно или излишне зачисленных средств осуществляется Государственной корпорацией "Правительство для граждан". Для этого необходимо подать заявление на бумажном носителе в госкорпорацию.

  • Если вы – самостоятельный плательщик, заполните заявление по установленному образцу.
  • Если заявление подает работодатель, дополнительно потребуется согласие работника на возврат средств.
"Адреса Государственной корпорации и образцы заявлений доступны на сайте Фонда социального медицинского страхования. Срок рассмотрения возврата – до 15 рабочих дней со дня подачи заявления", – говорится в опубликованном 16 февраля сообщении.

Но в возврате средств могут и отказать. Наиболее частые причины отказа в возврате средств:

  • наличие задолженности по взносам на ОСМС за ранние периоды;
  • предоставление недостоверных сведений в документах;
  • несоответствие заявления требованиям законодательства;
  • отсутствие согласия на обработку персональных данных.

Ранее в ФСМС рассказали, в каком случае у достигших 18 лет казахстанцев будет медстраховка.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
