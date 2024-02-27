С 1 марта в Алматы подорожает электроэнергия

С 1 марта 2024 года в Алматы повысят тариф на электроэнергию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы Асель Буденеева объяснила, что изменение тарифов на электроэнергию связано с внедрением модели Единого закупщика и изменения среднемесячной заработной платы.

Тарифы будут следующими:

среднеотпускной тариф составит 28 тенге за кВт/ч без учета НДС;

тариф для населения – 25,55 (+10%) тенге за кВт/ч без НДС;

для юридических лиц – 29,73 (+11%) тенге за кВт/ч без НДС;

для бюджетных организаций – 32,73 (-10%) тенге за кВт/ч без НДС;

для производителей СЗПТ – 28 тенге за кВт/ч без НДС.

В свою очередь тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления, составят:

для первого уровня – 23,16 тенге за кВт/ч без НДС;

тариф второго уровня – 30,66 тенге за кВт/ч без НДС;

тариф третьего уровня – 38,33 тенге за кВт/ч без НДС.

Таким образом, рост среднего чека для населения составит 506 тенге при среднем потреблении 208 кВт/ч.

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