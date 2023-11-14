В Акмолинской области появится еще 9 крупных пристоличных туристических объектов

В Акмолинской области развивается пристоличный сегмент туризма. Глава государства, в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область особое внимание обратил развитию туристического сектора региона, особый упор президент поручил сделать на укрепление и создание мест отдыха вокруг столицы.

Напомним, что на сегодняшний день в число районов, входящих в зону отдыха вокруг города Астана, входят Аккольский, Аршалынский, Целиноградский и Шортандинские районы и город Косшы. Зоны пристоличного отдыха принимают отдыхающих не только из столицы, но из других регионов страны.

Фото: Рамиль Дусумов

Наличие природных, зоологических, гидрологических условий, памятников культуры и истории позволяет развивать инфраструктуру туризма. О том, какие меры приняты по развитию туризма, в том числе с использованием потенциала зон отдыха вокруг г. Нур-Султана рассказали в управлении туризма Акмолинской области.

"Астана сама по себе является быстроразвивающейся туристской дестинацией, ежегодно притягивающей сотни тысяч туристов. Кроме того, туризм в пригородной зоне столицы опирается на местное население, посещающее пригородные районы в выходные дни с целью отдыха. Соответственно, в данном регионе развит туризм выходного дня. Сектор туризма в пригородной зоне столицы представлен порядка 26 объектов вместимостью более 1,0 тыс. койко-мест. Особой популярностью у туристов пользуются база отдыха "Бейбарыс", находящаяся в Аршалынском районе, "Глэмпинг отель 1000 звёзд" ТОО "Скаут тур", центр отдыха "ZharShum", зона отдыха "Family Garden" - Аккольский район, центры отдыха "Золотой Фазан", "Балкарагай" и "Green Park" расположенные в Целиноградском районе и зона отдыха "Home Family" в Шортандинском" Руководитель управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский

Как проинформировал спикер, в текущем году местами размещения было обслужено около 18 тыс. туристов – 17,7 тыс. человек – по итогам полугодия 2023 года, то есть рост прибывших туристов вырос на 102%, к тому же, объем оказанных услуг составил 282,3 млн. тенге, и это только по итогам полугодия 2023 года.

Фото: Рамиль Дусумов

Увеличились гостиницы и базы отдыха, гостевые дома и объекты придорожного сервиса. Реализуются 9 крупных проекта строительства новых зон отдыха и оздоровления в Акмолинской области, на сумму частных инвестиций 10,7 млрд. тенге, в их числе будут и оздоровительные санаторий и детские спорткомплексы. Как сообщили в управлении туризма, ввод новых объектов позволит увеличить мощность номерного фонда на 680 койко-мест.

Для создания удобного отдыха туристов и строительства инфраструктуры разработан программный документ "Дорожная карта развития туризма пристоличной зоны отдыха Акмолинской области до 2025 года".