Аким Астаны рассказал, как хотят решать загруженность дорог в городе

Аким Астаны Женис Касымбек на пресс-конференции в правительстве 27 февраля рассказал, как предлагается решать проблему пробок в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили Жениса Касымбека рассказать, что подразумевается под планами создать транспортно – пересадочные узлы.

"Это обычная практика в крупных городах. Предполагается, что по пяти основным направлениям будут создаваться логистические центры, в их числе Кокшетау, Павлодар, Караганда, Косшы", – сказал в ответ аким Астаны.

По его словам, во всем мире вокруг крупных городов существуют такие центры

"До этих центров будут доходить крупные автобусные маршруты и люди смогут доезжать до них на своем авто и пересаживаться, например, если они едут в центр или в те места, где сложно найти парковку, или она дорогая. Пересаживаться на общественный транспорт. Ничего нового не придумываем. Просто эта практика будет использоваться в Астане", – резюмировал Женис Касымбек.

27 февраля Женис Касымбек рассказал о планах сделать односторонними два оживленных участка на левом берегу. Речь идет об улицах Туркестан и Акмечеть.

По данным акимата Астаны, более 200 тысяч человек ежедневно въезжают в Астану.