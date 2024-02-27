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Пьяный за рулем: замакима района в Акмолинской области могут уволить

Казахстан пьяный за рулем Фото: pixabay
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в правительстве 27 февраля 2024 года прокомментировал задержание замакима Зерендинского района пьяным за рулем. Ахметжанов подтвердил, что будет ставиться вопрос об увольнении правонарушителя, сообщает Zakon.kz.

Чиновник сейчас отбывает административный арест в 15 суток. По его окончанию, судьбу госслужащего будет решать комиссия.

"Будет решаться вопрос о его дальнейшем пребывании на госслужбе. Я сам лично не приветствую (такие нарушения. – Прим.Ред.), и я рад, что та система, которая была внедрена МВД, сейчас уже определяет нетрезвых водителей. Вы знаете, что они представляют угрозу для жизни и здоровья наших граждан. К таким вещам буду очень строго относиться. Я думаю, не место им (пьяным водителям. – Прим.Ред.) на государственный службе".Марат Ахметжанов

12 февраля стало известно о задержании заместителя акима Зерендинского района Акмолинской области на 15 суток за езду в нетрезвом состоянии. Чиновник в состоянии алкогольного опьянения средней степени управлял машиной и был остановлен сотрудниками полиции.

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